Istituzione dell’Albo dei Presidente di Seggio Elettorale a Cefalù

Visto l’art. 1 della Legge 21 marzo 1990 n.53 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo 1990, che prevede l’istituzione dell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale e l’aggiornamento del predetto Albo, entro il mese di Ottobre di ogni anno,

IL SINDACO INVITA

gli elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge e che abbiano interesse ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale, a presentare domanda entro il 31 Ottobre 2025 presso questo Comune. Si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinato al possesso del titolo di studio non inferiore al Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Nella domanda devono essere indicati data di nascita, titolo di studio e residenza. Gli interessati possono ottenere il modello di domanda sul sito istituzionale del Comune oppure possono rivolgersi, nonchè per ogni altra informazione, presso l’Ufficio Elettorale Comunale.