Istituzione divieti a Cefalù in occasione della manifestazione sportiva “Half Marathon Perla del Tirreno”.

Tutto pronto per la “Half Marathon Perla del Tirreno” che si svolgerà domenica prossima, 5 ottobre 2025, a Cefalù.

In occasione della gara internazionale organizzata dall’A.S.D. Murialdo di Cefalù, in

programmazione a Cefalù in data 05.10.2025, è istituito il divieto di sosta e di interdizione del traffico veicolare nelle strade interessate dall’evento.

Pertanto, a parziale e temporanea modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la

sosta dei veicoli nel territorio comunale

si dispone

NEL LUNGOMARE G. GIARDINA, IN PIAZZA COLOMBO, VIA FALCONE E

BORSELLINO, VIA DISCESA PARAMURO, VIA SANDESCHI, VIA MONS.

CASTELLI, VIA MATTEOTTI, PIAZZA GARIBALDI, CORSO RUGGERO, VIA

CANDELORO, VIA PIERRE, VIA PORPORA, VIA C.O. DI BORDONARO, VIA

VITTORIO EMANUELE, VIA BAGNO CICERONE

è istituito divieto di transito per tutti i veicoli compresi gli autobus di linea del servizio

urbano, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 del giorno 05 ottobre 2025 e comunque fino a

cessato bisogno;

NEL LUNGOMARE G. GIARDINA, IN PIAZZA COLOMBO (carreggiate lato nord e

lato est), VIA DISCESA PARAMURO, VIA SANDESCHI, VIA MONS. CASTELLI,

VIA MATTEOTTI, VIA CANDELORO, VIA PORPORA

è istituito divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, per tutti i veicoli dalle ore 01.00

alle ore 13.00 del giorno 05 ottobre 2025 e comunque fino a cessato bisogno;

NEL LUNGOMARE G. GIARDINA tratto compreso tra la via Archimede e la via

Vazzana

è istituito divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, per tutti i veicoli dalle ore 18.00

del 04 ottobre 2025 alle ore 13.00 del giorno 05 ottobre 2025 e comunque fino a

cessato bisogno.

Il Settore Manutenzione è incaricato della collocazione della segnaletica in conformità al

superiore disposto.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme