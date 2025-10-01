Istituzione divieti a Cefalù in occasione della manifestazione sportiva “Half Marathon Perla del Tirreno”.

Tutto pronto per la “Half Marathon Perla del Tirreno” che si svolgerà domenica prossima, 5 ottobre 2025, a Cefalù.
In occasione della gara internazionale organizzata dall’A.S.D. Murialdo di Cefalù, in
programmazione a Cefalù in data 05.10.2025, è istituito il divieto di sosta e di interdizione del traffico veicolare nelle strade interessate dall’evento.
Pertanto, a parziale e temporanea modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la
sosta dei veicoli nel territorio comunale
si dispone
NEL LUNGOMARE G. GIARDINA, IN PIAZZA COLOMBO, VIA FALCONE E
BORSELLINO, VIA DISCESA PARAMURO, VIA SANDESCHI, VIA MONS.
CASTELLI, VIA MATTEOTTI, PIAZZA GARIBALDI, CORSO RUGGERO, VIA
CANDELORO, VIA PIERRE, VIA PORPORA, VIA C.O. DI BORDONARO, VIA
VITTORIO EMANUELE, VIA BAGNO CICERONE
è istituito divieto di transito per tutti i veicoli compresi gli autobus di linea del servizio
urbano, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 del giorno 05 ottobre 2025 e comunque fino a
cessato bisogno;
NEL LUNGOMARE G. GIARDINA, IN PIAZZA COLOMBO (carreggiate lato nord e
lato est), VIA DISCESA PARAMURO, VIA SANDESCHI, VIA MONS. CASTELLI,
VIA MATTEOTTI, VIA CANDELORO, VIA PORPORA
è istituito divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, per tutti i veicoli dalle ore 01.00
alle ore 13.00 del giorno 05 ottobre 2025 e comunque fino a cessato bisogno;
NEL LUNGOMARE G. GIARDINA tratto compreso tra la via Archimede e la via
Vazzana
è istituito divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, per tutti i veicoli dalle ore 18.00
del 04 ottobre 2025 alle ore 13.00 del giorno 05 ottobre 2025 e comunque fino a
cessato bisogno.
Il Settore Manutenzione è incaricato della collocazione della segnaletica in conformità al
superiore disposto.
Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme