16 incredibili scudetti “scomparsi”: la vera storia nerazzurra raccontata da Mario Macaluso

Oggi arriva in libreria “Storie nerazzurre, 16 tricolori scomparsi”, il nuovo e appassionante libro di Mario Macaluso, storico e grande tifoso dell’Inter.

Un’opera che promette di far discutere e riaccendere la passione dei tifosi nerazzurri, svelando un’interpretazione diversa e sorprendente della storia della Beneamata.

In 30 capitoli e con 114 vignette originali, Macaluso ripercorre il cammino dell’Inter dalla sua fondazione nel 1908 fino ad oggi.

Ma non si limita a raccontare successi e campioni: scava negli archivi e nei giornali d’epoca per analizzare episodi controversi, decisioni arbitrali discutibili e provvedimenti presi a tavolino che – secondo l’autore – avrebbero privato l’Inter di ben sedici scudetti vinti sul campo.

Il libro attraversa oltre un secolo di calcio italiano: dalle prime stagioni del Novecento, alle grandi rivalità con Juventus e Milan, fino agli anni più recenti con l’Inter allenata da Simone Inzaghi e i dibattiti sull’uso del VAR.

Una narrazione documentata, ricca di passione e dettagli che invita i tifosi a rileggere la storia del club con occhi nuovi.

Macaluso sostiene che, se la giustizia sportiva fosse stata sempre lineare, l’Inter oggi conterebbe 36 titoli italiani, mentre alcune rivali avrebbero un palmarès ridimensionato.

Un’analisi che farà sicuramente discutere e che, al di là delle opinioni, offre uno sguardo originale e mai banale sulla storia nerazzurra.

📖 “Storie nerazzurre, 16 tricolori scomparsi”

