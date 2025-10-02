Tutto pronto per la Targa Florio Classica. Ecco il programma con il passaggio da Cefalù

Scatta il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di automobilismo storico: la Targa Florio Classica, rievocazione della corsa più antica del mondo, creata nel 1906 da Don Vincenzo Florio e ormai divenuta patrimonio identitario della Sicilia. Dal 16 al 19 ottobre 2025, l’Isola tornerà a farsi teatro di un evento che coniuga competizione sportiva, passione collezionistica e celebrazione culturale.

La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club d’Italia, rappresenterà la tappa conclusiva del Campionato Italiano Grandi Eventi di Regolarità: un appuntamento imperdibile per cultori e collezionisti provenienti da tutto il mondo, che uniranno al piacere della sfida al centesimo di secondo l’incanto di paesaggi unici, la scoperta della storia e la calorosa ospitalità siciliana.

Accanto alla Targa Florio Classica si rinnova il prestigioso Ferrari Tribute to Targa Florio, che vedrà le inconfondibili vetture del Cavallino rampante far vibrare il cuore di appassionati e curiosi lungo il percorso.

Il programma si articolerà in due tappe.

Venerdì 17 ottobre : i partecipanti muoveranno verso il Trapanese, con visita alle storiche Cantine Florio e l’inedito passaggio all’interno dell’area archeologica di Selinunte , dove le auto d’epoca solcheranno i viali dei templi in un incontro senza tempo tra mito classico e modernità motoristica.

: i partecipanti muoveranno verso il Trapanese, con visita alle storiche e l’inedito passaggio all’interno dell’area archeologica di , dove le auto d’epoca solcheranno i viali dei templi in un incontro senza tempo tra mito classico e modernità motoristica. Sabato 18 ottobre: il percorso si snoderà tra i tornanti delle Madonie, culla leggendaria della “Cursa”, scenario in cui si forgiò il mito di piloti immortali come Nino Vaccarella. Proprio a lui, icona e ambasciatore del motorismo siciliano nel mondo, l’Automobile Club di Palermo – guidato dal presidente Angelo Pizzuto – ha voluto rendere omaggio disponendo l’intitolazione permanente della prova speciale denominata TARGA al “Preside”.

Il quartier generale sarà ancora una volta il Marina Yachting di Palermo, sede delle verifiche tecniche e sportive, della segreteria organizzativa, della sala stampa e delle premiazioni. La cerimonia di partenza, attesissima, si svolgerà giovedì 16 ottobre alle ore 18.00 nella cornice suggestiva di Piazza Verdi, ai piedi del Teatro Massimo, cuore pulsante della città.

Intanto crescono entusiasmo e adesioni, con numerosi equipaggi già confermati e altri in arrivo da vari Paesi. I dettagli definitivi saranno resi noti nei prossimi giorni durante la presentazione ufficiale alla stampa e alla città.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare i portali ufficiali www.targa-florio.it e www.acisport.it.

Programma

Mercoledì 15 ottobre

14:00 Apertura parcheggio per ingresso vetture – Palermo Marina Yachting

15:00-19:00 Possibilità di anticipare le verifiche di gara e distribuzione road book c/o Marina Convention Center – “Palermo Marina Yachting”

Giovedì 16 ottobre

09:00-17:00 Verifiche di gara e distribuzione road book c/o verifiche di gara e distribuzione road book c/o Marina Convention Center – “Palermo Marina Yachting” Pranzo libero

18:00 Cerimonia di Partenza Piazza Verdi – Palermo

20:00 Cena di benvenuto “Palermo Marina Yachting” – Palermo.

Venerdì 17 ottobre / Prima Tappa

08:30 Partenza 1a vettura da “Palermo Marina Yachting” Pranzo presso “Cantine Florio” – Marsala

18:00 Arrivo 1a vettura presso “Palermo Marina Yachting”

20:30 Cena nei rispettivi hotel

Sabato 18 ottobre / Seconda Tappa

08:30 Partenza 1a vettura da “Palermo Marina Yachting”

Pranzo presso “Grand Palladium Sicilia Resort & SPA” – Campofelice di Roccella

18:00 Arrivo 1a vettura presso “Palermo Marina Yachting”

21:00 Cena di Gala al “Palazzo Reale” – Palermo

Domenica 19 ottobre / Trofeo di Monreale

09:30 Partenza 1a vettura da “Palermo Marina Yachting”

10:45 Arrivo 1a vettura presso “Palermo Marina Yatching

13:00 Pranzo e Cerimonia di Premiazione