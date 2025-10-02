Meteo Cefalù oggi, 2 ottobre: nuvole, qualche pioggia e mare molto mosso

Giornata dal sapore autunnale a Cefalù, con cieli grigi, qualche debole pioggia e un mare agitato soprattutto nel pomeriggio e in serata. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo (02 ottobre, ore 04:44), l’attendibilità della previsione è medio-bassa (60-65%), ma il quadro generale parla di tempo instabile e ventilato.

Mattinata tra nuvole e schiarite

Le prime ore del giorno si aprono con cieli nuvolosi e nubi sparse. La temperatura alle 7 del mattino si attesta intorno ai 20,9°C con umidità alta (circa 71%) e venti moderati da Ovest-Nord-Ovest intorno agli 11 km/h. Mare mosso già dalle prime ore, con onde che possono disturbare chi pensa a una passeggiata sul lungomare.

Pomeriggio con possibile pioggia debole

Tra le 12 e le 14 è previsto un leggero peggioramento: la copertura nuvolosa diventa più compatta e attorno alle 13 potrebbe arrivare una pioggia debole (stimati circa 1 mm). La temperatura resta mite, intorno ai 20-21°C, ma l’umidità scende leggermente. I venti girano da Sud e Nord-Nord-Ovest con raffiche fino a 14-18 km/h.

Sera instabile e mare agitato

Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo rimarrà nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili altre deboli precipitazioni dopo le 21. Le raffiche di vento aumentano, fino a 35 km/h da Nord-Est, e il mare diventa molto mosso. Temperature serali tra i 19 e i 20°C, ma percepite leggermente più basse per via del vento e dell’umidità.

In sintesi

Temperature: minime 18-19°C, massime intorno ai 21°C.

minime 18-19°C, massime intorno ai 21°C. Venti: da moderati a tesi, fino a 35 km/h in serata.

da moderati a tesi, fino a 35 km/h in serata. Piogge: deboli e sparse, soprattutto attorno alle 13 e dopo le 21.

deboli e sparse, soprattutto attorno alle 13 e dopo le 21. Mare: da mosso al mattino a molto mosso dal pomeriggio-sera.

Una giornata quindi grigia e tipicamente di inizio ottobre, con qualche piovasco e mare agitato che potrebbe rendere difficili le attività nautiche.