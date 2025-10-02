“Il Segreto del Re” di Mario Macaluso disponibile al Mondadori Bookstore di Cefalù

Buone notizie per gli appassionati di lettura: il romanzo “Il Segreto del Re” di Mario Macaluso è arrivato al Mondadori Bookstore di Cefalù, in via Roma 126.

Il libro, che unisce mistero e fascino storico in una narrazione avvincente, è ora facilmente reperibile nella nuova libreria della città, un luogo accogliente e moderno dove i lettori possono trovare un’ampia selezione di titoli e lasciarsi guidare dal piacere della scoperta.

Il Mondadori Bookstore di Cefalù è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, offrendo la possibilità di scegliere il momento più comodo per visitarlo e acquistare il romanzo.

Un’ottima occasione per chi vuole immergersi in una storia ricca di colpi di scena e atmosfere suggestive, firmata da un autore che sa intrecciare emozioni e curiosità fino all’ultima pagina.

📍 Mondadori Bookstore – Cefalù

Via Roma, 126 – Cefalù

🕘 Orari: tutti i giorni 9:00-13:00 | 16:00-20:00