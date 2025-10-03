Castelbuono celebra Mario Cicero: tra i “Magnifici Sette” del turismo siciliano 2025

Castelbuono ha un motivo in più per essere orgogliosa del proprio sindaco. Mario Cicero è stato infatti inserito tra i “Magnifici Sette del Turismo Siciliano 2025”, prestigioso riconoscimento assegnato dalla Logos srl a sette figure che si sono distinte per il loro impegno nel promuovere e innovare il turismo in Sicilia. La cerimonia di consegna si è svolta sabato 27 settembre al San Paolo Palace Hotel di Palermo, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Turismo.

Cicero è stato premiato per il lavoro svolto negli anni nel trasformare Castelbuono in un modello virtuoso di turismo sostenibile e comunitario, capace di coniugare identità, cultura e innovazione. Sotto la sua guida, il borgo madonita ha saputo valorizzare il proprio patrimonio storico, le tradizioni locali e la vivace vita culturale, attirando visitatori da ogni parte del mondo senza snaturare la propria autenticità. La sua visione, legata anche al ruolo di presidente del GAL Madonie, ha reso Castelbuono un punto di riferimento nel panorama turistico dell’isola.

Insieme al primo cittadino castelbuonese, sono stati premiati altri protagonisti del turismo siciliano:

Sandro Pappalardo , oggi presidente di ITA Airways , già assessore regionale al Turismo e membro del cda di ENIT;

, oggi presidente di , già assessore regionale al Turismo e membro del cda di ENIT; Fabrizio La Gaipa , imprenditore alberghiero e amministratore della DMO Distretto turistico Valle dei Templi ;

, imprenditore alberghiero e amministratore della ; Filippo Grasso , docente universitario a Messina e tra i principali esperti di politiche turistiche territoriali;

, docente universitario a Messina e tra i principali esperti di politiche turistiche territoriali; Giovanna Gebbia , pioniera del turismo relazionale nelle Madonie e fondatrice di Cas’Antica Soprana a Petralia Soprana;

, pioniera del turismo relazionale nelle Madonie e fondatrice di a Petralia Soprana; Marcello Mangia , presidente e CEO di Mangia’s Resorts & Clubs , marchio che ha rilanciato il turismo luxury siciliano;

, presidente e CEO di , marchio che ha rilanciato il turismo luxury siciliano; Padre Giuseppe Bucaro, rettore della Chiesa e dell’ex Monastero di Santa Caterina d’Alessandria a Palermo, simbolo di turismo culturale e spirituale.

L’iniziativa, giunta a un nuovo appuntamento annuale, vuole celebrare chi contribuisce a rendere la Sicilia sempre più attrattiva e capace di competere nel mercato globale senza rinunciare alle proprie radici.

Per Castelbuono, il riconoscimento a Mario Cicero rappresenta un orgoglio collettivo: un premio non solo al sindaco, ma a un’intera comunità che ha creduto nella forza delle proprie tradizioni e nella capacità di innovare restando fedele alla propria identità.