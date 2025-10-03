Formula 1, il fascino notturno di Singapore: appuntamento a Marina Bay

La Formula 1 torna a illuminare la notte di Singapore: il circuito cittadino di Marina Bay, una delle piste più spettacolari e impegnative del calendario, ospita il diciottesimo appuntamento della stagione, in programma dal 3 al 5 ottobre. Un evento che non è soltanto una gara, ma un’esperienza totale: una coreografia di luci, velocità e strategia, resa ancora più avvincente dalla natura estrema del tracciato.

Come da tradizione, l’appuntamento sarà trasmesso in esclusiva su Sky, con una copertura che accompagnerà lo spettatore dalla prima sessione di libere fino all’analisi tecnica del post-gara.

Il programma del weekend

Venerdì 3 ottobre si apre con la F1 Academy, che anticipa la scena con le prove libere alle 9.05, seguita dalle prime emozioni della Formula 1: Prove Libere 1 alle 11.30 e Prove Libere 2 alle 15.00, momenti cruciali per interpretare le condizioni del tracciato.

Sabato 4 ottobre, dopo la prima gara della F1 Academy alle 8.55, toccherà alla terza sessione di libere (11.30), preludio alle qualifiche delle 15.00, sempre decisive su un circuito dove la pole position vale quasi quanto una vittoria.

Infine, domenica 5 ottobre: la gara alle ore 14.00, in notturna, con il fascino unico delle monoposto che sfrecciano sotto i riflettori del porto di Singapore. Prima e dopo, un ricco palinsesto di approfondimenti su Sky.

Un circuito che non perdona

Marina Bay non è solo spettacolo visivo: è un banco di prova estremo per piloti e vetture. Le 23 curve del tracciato cittadino mettono alla prova resistenza fisica, precisione di guida e gestione strategica. Storicamente, le Safety Car hanno avuto un ruolo centrale nell’esito della corsa, elemento che rende ogni edizione ancora più imprevedibile.

Singapore rimane dunque un crocevia della stagione, dove la lotta per il titolo può trovare conferme o brusche svolte. Un appuntamento imperdibile per chi vive la Formula 1 non come semplice intrattenimento, ma come arte della velocità e della strategia.