Fotografare l’autunno nel Parco delle Madonie. Consigli e tecniche per il foliage

L’autunno nel Parco delle Madonie è un invito a lasciarsi sorprendere dai colori, dalle atmosfere sospese e dai contrasti che la natura regala in questo periodo dell’anno. Qui, nel cuore della Sicilia, la stagione assume sfumature particolari: il foliage è dominato dai boschi di faggio, che rappresentano la seconda formazione forestale del Parco con oltre 2.000 ettari, superando di gran lunga i 500 ettari dei castagneti. A questi scenari si aggiungono i boschi misti, le radure umide, le rocce affioranti e i borghi storici che diventano cornici perfette per chi ama la fotografia.

Passeggiando nei sentieri, lo scricchiolio delle foglie secche accompagna il cammino, mentre le giornate più brevi e le albe avvolte dalla nebbia offrono momenti irripetibili per catturare immagini cariche di poesia. Fotografare l’autunno nelle Madonie significa immergersi in un teatro naturale, dove i rossi, i gialli e gli arancioni del fogliame incontrano la luce soffusa e le atmosfere sospese dei boschi.

Il termine foliage, ormai entrato nel lessico comune, indica il fogliame che in questa stagione si trasforma in una tavolozza vivente. Per catturare i vasti panorami dorati, un obiettivo grandangolare è l’alleato ideale: consente di includere ampie vedute e, con un’apertura stretta, garantisce profondità di campo e nitidezza dal primo piano allo sfondo. Se invece ci si addentra nel cuore del bosco, la scena rischia di farsi intricata. In questi casi uno zoom 70–200 mm diventa uno strumento prezioso: aiuta a isolare dettagli, comprimere prospettive e restituire un’immagine intima e ordinata. Le radici di un albero, un sentiero che si perde tra i tronchi, la curva di una strada diventano linee guida per la composizione. Un grandangolare rivolto verso l’alto, invece, permette di cogliere la maestosità della volta arborea, esaltando il senso di verticalità e di immersione totale nella natura.

L’autunno non è solo paesaggio: anche il sottobosco offre infinite possibilità. Foglie appena cadute, funghi, castagne, ghiande e muschi costituiscono un microcosmo che può essere esplorato con un obiettivo macro. In questo caso, un diaframma chiuso (f/8–f/16) permette di mantenere nitido il soggetto principale pur creando sfondi sfumati che esaltano i dettagli.

Quando la profondità di campo non basta, la tecnica del focus stacking consente di ottenere immagini perfettamente a fuoco in ogni loro parte, sovrapponendo più scatti della stessa scena.

Le mattine d’autunno nelle Madonie, soprattutto dopo le notti fredde, sono spesso avvolte da nebbie che si adagiano sui crinali o scivolano tra i boschi. La nebbia non è solo un velo che nasconde: diffonde la luce, crea atmosfere irreali e consente composizioni minimaliste. Una semplice fila di alberi può trasformarsi in un’immagine spettrale e sospesa, oppure evocare quiete e malinconia.

Come sempre, la luce è la vera protagonista.

Golden hour: i momenti attorno all’alba e al tramonto, quando il sole basso disegna sagome e controluce, sono perfetti per scene poetiche e calde.

Giornate nuvolose: offrono una luce morbida e diffusa, ideale nei boschi per evitare contrasti eccessivi. Qui un treppiede diventa essenziale per compensare i tempi più lunghi.

Dopo la pioggia: il fogliame bagnato si accende di colori saturi e vividi, regalando toni unici che la luce soffusa esalta con eleganza.

Il Parco delle Madonie, con i suoi paesaggi che spaziano dai boschi fitti alle vette rocciose, si offre come un laboratorio naturale per i fotografi, professionisti e appassionati. Ogni sentiero diventa un set, ogni albero un attore, ogni nebbia un sipario che cala e si solleva di continuo.

Fotografare l’autunno qui non è soltanto catturare immagini: è vivere un’esperienza sensoriale, fatta di luce, silenzio, umidità, colore e memoria. È trasformare la stagione della caducità in un’arte di contemplazione e di bellezza.



Riepilogo

1 – Equipaggiamento



Portare un grandangolo e uno zoom medio tele per isolare singoli alberi o dettagli. Ricordiamoci il treppiede.

2 – Impostazioni di scatto



Teniamo bassi gli ISO. Per le ampie vedute, impostiamo diaframma f/16 per tenere tutto o quasi a fuoco. In alternativa, f/4 o f/5.6 per sfocare lo sfondo e dare importanza al soggetto. Ricordiamoci che usando un macro la profondità di campo si riduce drasticamente. Dunque, piuttosto che scattare con un ampio diaframma (per esempio f/2.8), sarà necessario stringere a f/8 o anche f/16 per assicurarci che l’intero soggetto appaia nitido. A distanze così ravvicinate, anche con tali aperture otterremo comunque piacevoli sfondi sfocati.