Il Lions Club Cefalù inaugura il nuovo anno sociale

Domani il Lions Club di Cefalù inaugurerà ufficialmente, con l’assemblea dei Soci, il nuovo anno sociale 2025/2026, rinnovando il proprio impegno al servizio della comunità. Sarà la presidente Sonia Di Gaudio a presentare ai soci il programma delle attività che caratterizzeranno i prossimi mesi, tracciando le linee guida di un percorso che coniuga continuità e nuove prospettive.

Tra i capisaldi dell’azione lionistica restano i Premi di Studio dedicati ai giovani meritevoli, le campagne di educazione alla sicurezza stradale, le giornate di screening sanitari gratuiti, nonché le serate di beneficenza e le raccolte alimentari destinate a sostenere le famiglie in difficoltà. Non mancheranno le giornate di studio e la partecipazione agli eventi promossi da Zona, Circoscrizione e Distretto, in un costante dialogo con la rete lionistica più ampia. Costante il dialogo con le Istituzioni e la Scuola.

Nel corso dell’assemblea dei soci, la presidente procederà alla distribuzione degli incarichi per l’organizzazione delle diverse iniziative. Ma, come nello spirito del Lions, ogni socio è e resta protagonista attivo della vita associativa, in un clima di amicizia e condivisione.

Il valore universale del Lions Club International

Fondato nel 1917 a Chicago da Melvin Jones, il Lions Club International è oggi la più grande organizzazione di servizio umanitario al mondo, con oltre 1,4 milioni di soci presenti in più di 200 Paesi. Il motto che ne sintetizza la missione, “We Serve” – Noi Serviamo, esprime l’essenza di un impegno volto a migliorare le condizioni di vita delle comunità, con una particolare attenzione ai bisogni dei più deboli.

Nel corso della sua storia, il Lions Club si è distinto per l’impegno a favore della lotta alla cecità e alle malattie della vista, per la promozione della salute, l’attenzione ai giovani, la difesa dell’ambiente e la risposta concreta alle emergenze umanitarie. Un’associazione, dunque, che unisce idealità e azione, rendendo la solidarietà un servizio concreto e tangibile.

Con l’avvio del nuovo anno sociale, il Lions Club Cefalù rinnova la sua adesione a questa grande famiglia internazionale, testimoniando come, anche nei contesti locali, il servizio possa diventare segno autentico di speranza e di crescita per l’intera comunità.