Calcio Promozione Girone B con la Polisportiva Lascari Cefalù in trasferta

Il campionato di Promozione Girone B si appresta a vivere la sua seconda giornata, che si preannuncia ricca di spunti interessanti dopo un turno inaugurale già capace di delineare le prime gerarchie. Le squadre vincitrici all’esordio cercheranno conferme, mentre chi ha iniziato con un passo falso proverà a rimettersi subito in carreggiata.
Gli incontri
Sabato 4 ottobre – ore 15:30
- Città di Villafranca – Gangi
Scontro diretto tra due formazioni a punteggio pieno: il Villafranca, reduce da una prova di solidità, ospiterà il Gangi in una gara che potrebbe già valere posizioni di vertice.
- Monforte San Giorgio V.D.M. Calcio – Comprensorio del Tindari
Entrambe sconfitte all’esordio, le due squadre andranno a caccia dei primi punti: una sfida dal sapore di riscatto immediato.
- Nuova Rinascita – Orlandina Calcio
Con un punto a testa, le due compagini cercheranno di trasformare la regolarità difensiva in vittoria, per non perdere contatto con le prime.
Domenica 5 ottobre – ore 15:30
- Città di Galati – Lascari Cefalù
Test importante per il Galati, chiamato a reagire dopo il ko iniziale, contro un Lascari Cefalù brillante e già convincente al debutto.
- Futura – Pro Mende Calcio
Entrambe vincenti alla prima, si affronteranno in un duello che metterà in palio la possibilità di restare nella scia delle capolista.
- Polisportiva Nicosia – Città di Mistretta
Il Nicosia, partito con un pari, sfida la capolista Mistretta, che si è imposta con autorevolezza all’esordio e mira a confermare la propria leadership.
- Pro Falcone – Aluntina
Le due squadre arrivano da una sconfitta e puntano a invertire subito la rotta: gara aperta e dal pronostico incerto.
- Torregrotta 1973 – Santangiolese Calcio
Torregrotta cerca i primi punti, mentre la Santangiolese, dopo il pari d’apertura, vorrà capitalizzare con maggiore incisività.
Classifica
- Città di Mistretta – 3
- Lascari Cefalù – 3
- Città di Villafranca – 3
- Futura – 3
- Gangi – 3
- Pro Mende Calcio – 3
- Orlandina Calcio – 1
- Polisportiva Nicosia – 1
- Nuova Rinascita – 1
- Santangiolese Calcio – 1
- Comprensorio del Tindari – 0
- Monforte San Giorgio V.D.M. Calcio – 0
- Torregrotta 1973 – 0
- Pro Falcone – 0
- Aluntina – 0
- Città di Galati – 0