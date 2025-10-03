Mete di mare da visitare in autunno: gli italiani preferiscono le coste nostrane

L’autunno non è più quello di una volta e tutto il mese di settembre e gran parte di quello di ottobre regalano ottime settimane soleggiate da godere all’aperto, magari concedendosi qualche giorno di mare a prezzi competitivi. Come mostrano alcune statistiche di Coldiretti sono tanti gli italiani che scelgono le vacanze in bassa stagione per risparmiare e allontanarsi dalla folla. Le buone notizie? Non serve andare lontano, anche in Italia si trovano autentici paradisi. Ecco 5 mete di mare dove viaggiare in autunno restando in Italia.

Cefalù

Hai mai sognato un posto in cui il blu del mare si fonde con il fascino di un borgo antico? Cefalù, gioiello della costa settentrionale siciliana, in estate è affollata, certo, ma in autunno ti accoglie con tutta la sua autenticità. Qui non sei solo un turista: diventi parte della vita del borgo.

Passeggiare tra i vicoli ti farà sentire immerso in una dimensione sospesa, dove il profumo delle granite al limone si mescola al vento che arriva dal mare. Ti basta alzare lo sguardo per ammirare la Cattedrale normanna, patrimonio UNESCO, con i suoi mosaici dorati che ti lasciano a bocca aperta. E poi la Rocca: una camminata panoramica che ti regala un colpo d’occhio mozzafiato sulla costa.

E il mare? A ottobre la spiaggia è tutta per te. Puoi scegliere di sdraiarti sulla sabbia dorata, fare un bagno nelle acque limpide e goderti un tramonto che tinge di rosso e oro l’orizzonte.?

Cattolica

Quando pensi alla Riviera Romagnola, forse immagini folle estive, locali pieni e discoteche affollate. Ma Cattolica in autunno è un’altra storia. Non ti piacerebbe vivere la Romagna senza la confusione, ma con tutto il calore dell’accoglienza tipica di questa terra?

In autunno puoi passeggiare lungo il porto turistico, sederti a guardare i pescherecci che rientrano e gustarti un piatto di spaghetti alle vongole in una trattoria vista mare. Le giornate sono ancora miti e la spiaggia, libera dal caos, diventa il luogo perfetto per rigenerarti. Se sei curioso, puoi anche visitare l’Acquario di Cattolica, uno dei più grandi d’Italia, che entusiasma grandi e piccoli. Per poter risparmiare puoi anche utilizzare il web: in questa pagina puoi consultare un elenco dei migliori hotel a Cattolica 3 stelle valutando i servizi, i prezzi, cosa è incluso e quindi scegliere la migliore struttura ricettiva dove soggiornare.

Tropea

Ti sei mai trovato davanti a un mare che sembra uscito da una cartolina? A Tropea questo succede ogni giorno. La chiamano la “perla del Tirreno” e non a caso: spiagge bianchissime, acqua trasparente e un borgo sospeso su una rupe che domina la costa.

In autunno Tropea diventa ancora più magica: puoi percorrere i suoi vicoli pittoreschi senza la folla, respirare l’atmosfera del borgo e fermarti a gustare i prodotti tipici. La famosa cipolla rossa di Tropea, dolce e croccante, è protagonista di mille piatti locali che ti faranno venire voglia di assaggiare tutto.

San Vito Lo Capo

Cosa ti viene in mente se ti dico “spiaggia caraibica”? Forse pensi a Cuba o alle Maldive, ma non serve volare così lontano: basta arrivare a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Qui trovi sabbia bianca e fine, acqua turchese e un sole che, anche a ottobre, ti regala giornate splendide.

In estate è presa d’assalto, ma in autunno la spiaggia diventa un angolo di pace dove puoi leggere un libro, fare lunghe nuotate o semplicemente rilassarti. Non è proprio quello che cerchi dopo mesi di lavoro?

E lasciati conquistare dalla cucina local… hai mai provato il cous cous di pesce, piatto simbolo del posto? Ogni boccone racconta una storia di contaminazioni e tradizioni. E se ami la natura, puoi dedicarti a trekking e passeggiate nella vicina Riserva dello Zingaro, con i suoi sentieri panoramici e le calette nascoste.

Isola d’Elba

Cerchi una meta facile da raggiungere, ma che abbia mille volti da mostrarti? L’Isola d’Elba è la risposta perfetta. Non solo spiagge da sogno, ma anche paesaggi verdi, sentieri panoramici e un mare che, anche in autunno, invita a tuffarsi.

Puoi esplorare calette segrete come la spiaggia di Sansone o rilassarti nelle più ampie distese di sabbia dorata di Marina di Campo. Ogni angolo dell’isola sembra sussurrarti: “resta ancora un po’”. E allora perché non farlo?

Se ami la storia, puoi visitare le residenze napoleoniche e scoprire curiosità sul periodo in cui l’imperatore fu in esilio qui. Se invece preferisci la natura, i trekking sul Monte Capanne ti regalano panorami che spaziano fino alla Corsica nelle giornate limpide.

Scegli una di queste mete per goderti il mare in autunno restando in Italia: sono una più bella dell’altra.