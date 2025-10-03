Collesano accoglie la prima del docufilm Maroneum: la quinta stagione che racconta l’anima delle Madonie

Il 10 ottobre, alle ore 17.00, nella chiesa di Santa Maria la Vecchia di Collesano, sarà presentata in anteprima assoluta la proiezione del docufilm Maroneum: la quinta stagione, firmato da Giovanni Di Lorenzo (Presidente ass. socio culturale Fenice). Un’opera che nasce dal cuore delle Madonie e che ambisce a restituirne la voce profonda, i ritmi segreti, l’armonia tra natura e cultura.

Il progetto, ideato dall’associazione socio-culturale Fenice di Caltanissetta in accordo con l’Ente Parco delle Madonie, trova in questo appuntamento il suo momento culminante, grazie alla collaborazione della Pro Loco di Collesano e al sostegno del Comune. Non si tratta soltanto di un film-documentario, ma di un vero itinerario estetico e scientifico: Maroneum si fa narrazione poetica e insieme saggio visivo, ponendo in dialogo biodiversità e arte, ricerca e contemplazione, scienza e mito.

Alla serata prenderanno parte, oltre agli organizzatori, figure istituzionali e accademiche di primo piano:

Mons. Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù;

Tiziana Cascio, sindaco di Collesano;

Mario Cicero, presidente del Gal Madonie;

Giuseppe Di Miceli, presidente del comitato tecnico-scientifico dell’Ente Parco delle Madonie.

Rosario Schicchi e Bruno Massa, docenti del Dipartimento Scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università di Palermo;

Saranno inoltre presenti Vincenzo Alfonzo (presidente Pro Loco di Collesano), Giovanni Di Lorenzo (Presidente ass. culturale Fenice) e Salvatore Caltagirone (commissario straordinario del Parco).

Il pomeriggio si articolerà in più momenti:

Saluti istituzionali, per sottolineare il valore comunitario e culturale dell’iniziativa.

Proiezione del docufilm Maroneum, per entrare nel cuore della “quinta stagione”, metafora di una dimensione che oltrepassa i confini ordinari delle quattro stagioni e apre a una percezione nuova del territorio.

Interventi tecnico-scientifici sulla biodiversità e sui patrimoni naturali del Parco, con contributi che offriranno una lettura specialistica e al contempo divulgativa.

Evento nell’evento: la proiezione del documentario Passeggiata nel tempo: Madonie Unesco Global Geopark, curato dai geologi Alessandro e Fabio Torre, un viaggio nel patrimonio geologico che custodisce, tra fossili e rocce, la memoria più antica della terra.

Maroneum non si limita a illustrare il paesaggio: lo interpreta, lo canta, lo trasfigura. È la celebrazione di un ecosistema che diventa identità, di un patrimonio naturale che si fa linguaggio universale. Come quinta stagione, esso rappresenta un tempo altro, sospeso, capace di tenere insieme l’eterno ciclo naturale e la storia culturale delle comunità madonite. L’anteprima di Collesano si annuncia dunque come un appuntamento di grande rilievo non solo per la comunità locale, ma per tutti coloro che riconoscono nelle Madonie un laboratorio vivente di biodiversità, bellezza e memoria.

