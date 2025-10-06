Half Marathon “Perla del Tirreno”: trionfano Soffientini e Bini. Festa per la Murialdo Cefalù

Una domenica di sole, di mare e di passione sportiva ha incorniciato la settima edizione dell’Half Marathon “Perla del Tirreno”, appuntamento ormai classico del Grand Prix regionale di mezze maratone, organizzato con cura impeccabile dall’A.S.D. Murialdo Cefalù.

Un evento che ha trasformato la città normanna in un palcoscenico di entusiasmo, tra l’azzurro del Tirreno e l’abbraccio del pubblico, in una giornata che ha unito sport, amicizia e comunità.

Ad aprire la manifestazione, come da tradizione, sono stati i più piccoli della Murialdo Cefalù, che hanno percorso un tratto simbolico del circuito tra applausi e sorrisi.

Subito dopo, la benedizione di Padre Alessandro Palladino, presidente della società organizzatrice, ha affidato gli atleti alla protezione del Signore, ricordando il valore educativo e spirituale dello sport come scuola di impegno e fraternità.

Presenti le autorità civili, tra cui il sindaco di Cefalù che ha voluto portare il saluto dell’amministrazione comunale e la gratitudine a quanti contribuiscono, con passione, alla promozione dello sport e del territorio.

Soffientini e Bini dominano la mezza maratona

La gara regina, sui classici 21,097 km, ha visto il netto dominio di Andrea Soffientini della ASD Dinamo Running, che ha fermato il cronometro su 1h11’48”, bissando così il successo del 2023.

Alle sue spalle Roberto Patuzzo (Azzurra Garbagnate, 1h13’51”) e Lorenzo Lotti (ASD Berunners, 1h15’27”).

Tra le donne, vittoria per Arianna Bini (Fontanina ASD) in 1h33’53”, che ha preceduto Patrizia Ghidini (Casone Noceto, 1h39’07”) e Simona Sorvillo (Trinacria Palermo, 1h39’39”).

Grande soddisfazione per la Murialdo Cefalù, che ha visto salire sul podio dell’emozione Emilia D’Anna, quinta assoluta e vincitrice della Maglia Oro femminile, titolo simbolico che premia la costanza e la fedeltà nel circuito.

Analogo riconoscimento maschile per Carlo Marino (Amatori Valderice, 1h17’44”), quarto assoluto.

Classifiche ufficiali – Mezza Maratona

Uomini

Andrea Soffientini (ASD Dinamo Running) – 1h11’48” Roberto Patuzzo (Azzurra Garbagnate) – 1h13’51” Lorenzo Lotti (ASD Berunners) – 1h15’27” Carlo Marino (Amatori Valderice) – 1h17’44” Davide Bianchi (Atl. Nervianese 1919) – 1h20’27”

Donne

Arianna Bini (Fontanina ASD) – 1h33’53” Patrizia Ghidini (Casone Noceto) – 1h39’07” Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) – 1h39’39” Carmela Piazza (Corri Serradifalco) – 1h41’49” Emilia D’Anna (Murialdo Cefalù) – 1h42’05”

10,55 km: successi per Messina e Sukharyna

Nella distanza ridotta dei 10,55 km, vittoria netta per Gianfranco Messina (Pol. Atletica Bagheria), che ha chiuso in 37’51”, seguito da Steven Seminati (Atl. Nervianese 1919, 38’55”) e Michele Lucifero (Podistica Capo d’Orlando, 42’03”).

Tra le donne, successo per Nadiya Sukharyna (ASD Torrebianca) in 43’52”, davanti a Anna Maria Pace (Corri Serradifalco, 51’52”) e Martina Tamburo (Murialdo Cefalù, 51’56”), altra splendida rappresentante della formazione cefaludese–lascarese.

Il calore del pubblico e la festa finale

Grande emozione anche per la partecipazione di Vito Massimo Catania, che ha corso spingendo la carrozzina con Giusi La Loggia, testimoniando ancora una volta il volto più autentico e solidale dello sport.

Cefalù, perla del podismo siciliano

Con un’organizzazione impeccabile, la “Perla del Tirreno” si conferma tra le gare più amate e suggestive del calendario regionale, capace di unire atleti d’élite e semplici appassionati in un clima di festa e di bellezza.