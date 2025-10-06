Per la Polisportiva Lascari Cefalù pareggio esterno a Galati. Tutti i risultati

Secondo appuntamento di campionato e seconda prova di maturità per il Lascari–Cefalù, che torna da Galati con un pareggio prezioso ma dal sapore amaro.

Sul campo del Città di Galati, i ragazzi di Mister Comito schierati con il consueto 4-3-3 offrono una prestazione di grande personalità, dominando per lunghi tratti un incontro aspro ma sempre corretto.

Primo tempo di netta marca gialloblù: almeno otto le occasioni nitide create dal Lascari–Cefalù, cui si oppone un portiere di casa in giornata di grazia.

I padroni di casa si affacciano con pericolosità solo in un’occasione, ma la prima frazione si chiude sullo 0-0, nonostante la pressione costante degli ospiti.

Nella ripresa la partita si fa più dura: al 3’, il Città di Galati ottiene un calcio di rigore per fallo di mano, ma il numero uno Mammano neutralizza con classe il tiro dal dischetto, tenendo il risultato in equilibrio.

Il match si infiamma al 76’: i locali trovano il vantaggio su una ripartenza in netto fuorigioco, ma la reazione dei gialloblù è immediata. Dopo una rete annullata per dubbio offside, al minuto 81’ arriva il meritato pareggio: Fazio, glaciale dal dischetto, insacca il rigore dell’1-1.

Nel finale, ancora forcing del Lascari–Cefalù e difesa affannosa dei padroni di casa, che riescono a contenere l’assalto ospite fino al triplice fischio.

Un punto esterno che muove la classifica e conferma la solidità e il carattere della formazione di Comito, pur lasciando il rimpianto per una vittoria che sarebbe stata meritata.

Risultati 2ª Giornata – Promozione Girone B

(4–5 ottobre 2025)

Città di Villafranca – Gangi 1–0

– Gangi 1–0 Monforte San Giorgio V.D.M. – Comprensorio del Tindari 2–0

– Comprensorio del Tindari 2–0 Nuova Rinascita – Orlandina Calcio 1–1

– Orlandina Calcio 1–1 Città di Galati – Lascari–Cefalù 1–1

– 1–1 Futura – Pro Mende Calcio 3–2

– Pro Mende Calcio 3–2 Polisportiva Nicosia – Città di Mistretta 1–0

– Città di Mistretta 1–0 Pro Falcone – Aluntina 0–0

– Aluntina 0–0 Torregrotta 1973 – Santangiolese Calcio 1–1

Classifica Promozione – Girone B

(Dopo la 2ª giornata)