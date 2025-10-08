Enrico Lo Verso porta a Cefalù l’anima di Pirandello: “Uno, Nessuno e Centomila” al Teatro Comunale “Salvatore Cicero”

Il 24 ottobre ore 21.00, alle ore 21:00, il Teatro Comunale “Salvatore Cicero” accoglierà Enrico Lo Verso in “Uno, Nessuno e Centomila”, celebre capolavoro di Luigi Pirandello, con l’adattamento e la regia di Alessandra Pizzi.

Lo spettacolo – vera e propria discesa nell’abisso dell’identità – conduce lo spettatore dentro il labirinto interiore di Vitangelo Moscarda, protagonista che, a seguito di una rivelazione casuale, si accorge che l’immagine che ha di sé è soltanto una fra le infinite proiezioni che gli altri elaborano su di lui.

Pirandello, in questa sua ultima e più radicale opera, svela il dramma moderno dell’uomo frantumato: “Io non sono quello che credo di essere, né quello che gli altri credono che io sia.”

Con voce e corpo, Enrico Lo Verso dà forma a questa vertigine esistenziale, rendendo palpabile la molteplicità del sé e la maschera di ogni apparenza, in un monologo che è insieme confessione, provocazione e poesia.

L’allestimento, sobrio e intenso, amplifica il respiro filosofico del testo, restituendo allo spettatore la dimensione di un teatro che pensa, emoziona e interroga. Alessandra Pizzi, con la sua regia essenziale e rigorosa, traduce l’enigma pirandelliano in una liturgia della parola e del gesto, dove ogni silenzio è rivelazione e ogni sguardo diventa domanda.

L’evento fa parte della rassegna “Metti un libro a teatro 2025”, promossa con il sostegno del Comune di Cefalù, del Comune di Palermo e della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo: un progetto che intende far dialogare le grandi pagine della letteratura con la viva voce della scena.

Biglietti disponibili su www.ciaotickets.it

e presso EMME CAFÈ – Via Giglio 35, Cefalù.

Info e prenotazioni: +39 327 909 7113.

La serata si preannuncia come un incontro tra cultura e passione, tra parola e introspezione: un omaggio alla Sicilia di Pirandello, dove il teatro torna ad essere luogo di festa e di pensiero condiviso.

“L’uomo non è che una perenne creazione di sé stesso.”, Luigi Pirandello