Vuoi abbassare il costo della spesa? Prova questi 10 trucchi facili e veloci

Fare la spesa può diventare una delle spese più importanti per una famiglia, ma con qualche accorgimento si può ridurre il conto finale senza rinunciare alla qualità. Ecco 10 consigli pratici per risparmiare sulla spesa settimanale e alleggerire il budget.

1. Fai la lista e rispettala

Prima di uscire, pianifica i pasti della settimana e scrivi una lista precisa. In questo modo eviti acquisti impulsivi e riduci gli sprechi.

2. Controlla le offerte ma con criterio

Volantini e app dei supermercati sono utilissimi per confrontare i prezzi, ma compra solo ciò che serve davvero. Riempire la dispensa di prodotti che non userai è uno spreco.

3. Sfrutta le carte fedeltà

Molti supermercati offrono sconti esclusivi ai clienti fidelizzati. Accumula punti, approfitta delle promozioni dedicate e scarica eventuali buoni sconto digitali.

4. Compra prodotti a marchio del supermercato

Spesso hanno la stessa qualità dei marchi più noti, ma costano molto meno. Vale la pena provarli, soprattutto per prodotti di base come pasta, latte, farina o biscotti.

5. Attenzione alle quantità e alle date di scadenza

Comprare grandi formati conviene solo se sai che riuscirai a consumarli prima che scadano. Evita di buttare cibo inutilizzato.

6. Pianifica i pasti attorno agli ingredienti in offerta

Se trovi pollo o verdure in promozione, organizza il menù settimanale a partire da quelli. Così sfrutti gli sconti senza fare acquisti inutili.

7. Acquista frutta e verdura di stagione

I prodotti fuori stagione costano molto di più perché devono essere importati o coltivati in serre. Scegli ciò che offre il periodo e risparmierai.

8. Non andare a fare la spesa quando hai fame

È un classico: quando si ha fame si comprano più snack e cibi pronti. Meglio andare dopo aver mangiato.

9. Usa i comparatori di prezzo online

Alcune piattaforme e app permettono di confrontare i prezzi dei supermercati vicini. Così puoi scegliere dove conviene di più comprare determinati prodotti.

10. Cucina di più e compra meno cibi pronti

Piatti pronti, snack confezionati e prodotti già tagliati costano molto di più rispetto alle materie prime. Cucinare in casa fa risparmiare e spesso è anche più sano.

Con piccoli accorgimenti e un po' di organizzazione, il carrello della spesa può diventare più leggero sul portafogli senza rinunciare alla qualità e alla varietà.