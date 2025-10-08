Settembre da record per la TBM “Margherita”: eccellenza tecnologica e umana nella galleria di Cefalù

Settembre 2025 segna un traguardo di assoluto rilievo per il cantiere ferroviario del raddoppio Ogliastrillo–Castelbuono, sulla direttrice Palermo–Messina. La TBM “Margherita”, la grande talpa meccanica impegnata nello scavo della canna dispari della doppia galleria Cefalù, ha stabilito un nuovo primato: 446 metri di avanzamento in un solo mese, tra scavo e rivestimento, confermando l’eccellenza operativa di un progetto che coniuga alta ingegneria, precisione e sostenibilità.

Si tratta di un risultato che non solo testimonia l’efficienza del sistema di scavo meccanizzato, ma anche l’armoniosa sinergia tra tecnologia e competenza umana. La TBM, infatti, non si limita a scavare: posa contestualmente i conci di rivestimento prefabbricati, garantendo la stabilità della galleria e la continuità delle operazioni, in condizioni di sicurezza ottimali.

Già lo scorso anno il team aveva raggiunto un primato nazionale — oltre 30 metri in un’unica giornata — e oggi “Margherita” consolida la propria reputazione come una delle macchine più performanti in esercizio sul territorio italiano.

Dietro queste cifre si cela la professionalità dei tecnici e degli operai di Toto Costruzioni Generali, protagonisti di un lavoro di altissimo livello ingegneristico, in un contesto geologico complesso e ad una profondità media di 95 metri sotto il piano campagna. L’opera, destinata a rivoluzionare i collegamenti ferroviari tra Palermo e Messina, rappresenta un tassello strategico del più ampio piano di potenziamento infrastrutturale del Mezzogiorno.

Al 22 settembre 2025, la TBM ha raggiunto una lunghezza complessiva di 5.240 metri di galleria scavata, con una velocità media di avanzamento di 10 metri al giorno, operando in open mode. Secondo le previsioni, lo scavo della canna dispari sarà completato entro il primo trimestre del 2026. Successivamente, la talpa verrà smontata, trasferita e rimontata per l’avvio dello scavo della canna pari, in un ciclo tecnico che testimonia l’altissimo livello di pianificazione e logistica del progetto.



