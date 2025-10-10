La Chiesa di Cefalù verso la conclusione del XII Sinodo diocesano

Un cammino di ascolto, discernimento e Spirito Santo

La Chiesa di Cefalù si prepara a vivere il momento culminante del suo XII Sinodo diocesano, un percorso che dal 2020 al 2025 ha intrecciato l’ascolto reciproco, il discernimento comunitario e la docilità all’azione dello Spirito Santo.

Un quinquennio intenso, che ha condotto la comunità diocesana a riscoprire la bellezza della comunione e la forza rigeneratrice della missione, nel segno del Concilio Vaticano II, autentico humus che – come ha ricordato il Vescovo S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Marciante – “ha reso fertile la terra della nostra Chiesa”.

Lo Spirito e il Verbo, continua il Vescovo nella sua lettera indirizzata a presbiteri, diaconi, consacrati, operatori pastorali, confraternite e movimenti ecclesiali, “hanno generato un processo di conversione evangelica che ora sospinge la diocesi verso un futuro di impegno comune e di testimonianza viva”.

Programma della giornata conclusiva

Sabato 11 ottobre 2025 – Cattedrale di Cefalù

Ore 17.30 – Incontro del Vescovo con i Sinodali in Cattedrale

– Incontro del Vescovo con i Sinodali in Cattedrale Ore 18.00 – Solenne Celebrazione Eucaristica di chiusura del Sinodo diocesano Ascolto della Parola Professione della fede pasquale Invocazione dello Spirito Santo Firma e suggello dei Decreti Sinodali

– A seguire – Processione della Statua Marmorea della Madonna dell’Alto

dalla Cattedrale a Piazza Garibaldi, accompagnata da una fiaccolata mariana e dalla preghiera del popolo di Dio

La conclusione del Sinodo si colloca in prossimità della memoria liturgica dell’Esaltazione della Santa Croce, segno luminoso della salvezza e dell’amore di Cristo.

“Ci gloriamo della Croce del Signore – ha ricordato Mons. Marciante – perché in essa troviamo la forza di una comunione che diventa testimonianza e servizio”.

Nel suo messaggio, il Vescovo annuncia inoltre che la Cattedrale accoglierà per la celebrazione l’icona marmorea della Madonna dell’Alto, che da secoli veglia sulla comunità di Petralia Sottana e sulle Madonie: “Abbiamo iniziato il cammino sinodale guardando a Maria di Gibilmanna, nostra madre e modello della Chiesa. Concludiamo ora volgendo lo sguardo verso Maria dell’Alto, che ci chiama a salire, a respirare l’aria nuova che solo lo Spirito Santo può donarci.”

Con la fiaccolata mariana, segno di fede popolare e di continuità con la sera inaugurale del Concilio Vaticano II, la Chiesa cefaludense rinnoverà la sua professione di fede in Maria, Madre del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo.

Il Sinodo, dunque, non si chiude come un punto finale, ma come un nuovo inizio: un invito a tutti i fedeli della diocesi a farsi “pietre vive dell’edificio spirituale” (1Pt 2,5), membra di un corpo che trova unità nel Cristo Pantocratore, immagine maestosa che sovrasta l’abside della Cattedrale e illumina il cammino della Chiesa di Cefalù.