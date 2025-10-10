Bushido Lascari in festa: Matteo Di Fatta sul podio al campionato regionale di karate

Una domenica di emozioni e di grande sport al PalaMangano di Palermo, dove il 5 ottobre si è svolta la fase regionale di qualificazione ai Campionati Nazionali Esordienti (12-13 anni), nelle specialità di kata e kumite. Un evento di alto livello tecnico con 162 giovani atleti provenienti da tutta la Sicilia, pronti a sfidarsi con grinta e passione in un clima di sportività e rispetto reciproco.

Tra le società presenti anche la Bushido Lascari, che ha schierato cinque promettenti karateka, quattro nel kumite e uno nel kata, portando in alto i colori del dojo e del territorio.

Nel kata, la forma tecnica del karate, Diego De Vincenzi ha mostrato una prova solida e ben impostata, mancando per un soffio l’accesso al ripescaggio. Nel kumite -38 kg, Giuseppe Schittino ha gestito il suo incontro con intelligenza e ottima tecnica, cedendo solo allo scadere per un punto, segno di una crescita costante. Giuseppe La Grua, nella combattutissima categoria -48 kg, ha saputo sfruttare al meglio il ripescaggio, conquistando un ottimo settimo posto in un gruppo numeroso e competitivo.

Più sfortunata Clarissa Brugnone, impegnata nella +68 kg: ripescata dopo un incontro equilibrato, non è riuscita a ritrovare il ritmo gara, chiudendo comunque con un valido quinto posto, a un passo dal podio.

A regalare la più grande gioia della giornata è stato Matteo Di Fatta, che nella categoria -43 kg ha offerto una prestazione straordinaria. Tre turni affrontati con padronanza, lucidità e una maturità tattica sorprendente per la sua età gli hanno permesso di conquistare il terzo posto e, soprattutto, la qualificazione alle finali nazionali di Ostia, in programma il 25 ottobre.

Il maestro Stefano Pernice, visibilmente orgoglioso, ha sottolineato il valore non solo tecnico ma anche umano di questa esperienza: “I nostri ragazzi hanno dimostrato coraggio, disciplina e spirito di squadra. Ogni gara è una tappa del loro percorso di crescita, e Matteo oggi ha mostrato cosa significa credere fino in fondo in se stessi.”

La partecipazione alla fase regionale rappresenta per la Bushido Lascari un segnale di costante crescita e impegno nel settore giovanile. I risultati ottenuti in un contesto competitivo di alto livello confermano la qualità del lavoro svolto e la dedizione degli atleti e dei tecnici.

Perché, come ricordano al dojo, nello sport, come nella vita, non contano solo le vittorie, ma la capacità di rialzarsi, di imparare e di continuare a credere nei propri sogni. E Matteo Di Fatta, con la sua medaglia di bronzo e il pass per le nazionali, ne è la più bella dimostrazione.