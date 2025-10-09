Gli artisti della Biennale di Scultura in visita a Palazzo Pucci Martinez di Petralia Sottana. Il Programma completo

PETRALIA SOTTANA – Mattinata di arte e incontri istituzionali a Palazzo Pucci Martinez, sede dell’Ente Parco delle Madonie, dove si è svolto il primo appuntamento con gli scultori che stanno giungendo da diverse parti del mondo per partecipare alla settima edizione della Biennale Internazionale di Scultura di Salgemma, in programma a Petralia Soprana da domani fino a domenica 19 ottobre.

L’evento, patrocinato da Società Italkali S.p.A., Ente Parco delle Madonie – Geopark UNESCO, GAL Madonie, Unione dei Comuni Madoniti, Distretto Turistico Cefalù Madonie Himera, So.Svi.Ma e dal Comune di Petralia Soprana, vede la preziosa collaborazione dell’Istituto “P. Domina” di Petralia Sottana.

A dare il benvenuto agli artisti sono stati il commissario dell’Ente Parco, Salvatore Caltagirone, il dirigente del Servizio Fruizione, Peppuccio Bonomo, e il sindaco di Petralia Sottana, Piero Polito, che hanno sottolineato l’alto valore culturale e simbolico di questa manifestazione, capace di valorizzare un geosito unico al mondo: il Museo di Arte Contemporanea di Sculture di Salgemma “SottoSale” di Raffo, autentico gioiello incastonato nelle Madonie.

Al termine della visita istituzionale, gli scultori hanno potuto ammirare anche la nuova sezione geologica “G. Torre” del Museo Collisani, ospitata nei bassi dello stesso Palazzo Martinez, dove natura e arte dialogano in un equilibrio di rara suggestione.

Un preludio elegante e ispirato a quella che si preannuncia come un’edizione della Biennale di grande spessore, nel segno della bellezza minerale e del genio creativo umano.

VII° Biennale scultura di Salgemma

Programma

Associazioni SottoSale – Arte e Memoria del Territorio

10 ottobre – 19 ottobre 2025

“Energie dalla Terra”

Borgo Raffo – Miniera Italkali – Petralia Soprana (PA)

Venerdi 10 ottobre 2025

Museo Sottosale, Miniera Italkali:

Dalle 9 alle 16 visite guidate (turni ore 9/10,30/12/13,30/15/16,30, prenotazione obbligatoria al tel 366 38 78 751)

Borgo Raffo:

Dalle 9 alle 18 visite guidate

Dalle 9 alle 17 Scultori all’opera (presso piazzetta antistante Chiesetta S. Giuseppe)

Sabato 11 ottobre

Museo Sottosale, Miniera Italkali:

Dalle 9 alle 18 visite guidate (turni ore 9/10,30/12/13,30/15/16,30, prenotazione obbligatoria al tel 366 38 78 751)

ore 10,30 visita istituzionale del CDA e degli Scultori della miniera polacca di Wieliczka (Varsavia) al Geosito UNESCO Museo Sottosale

Turno delle ore 15 con replica turno ore 16,30 esibizione musicale in acustico di Ricky Ragusa “Suoni della Terra”, concerto per Sitar indiano e strumenti etnici unici al mondo, creati dallo stesso Ragusa.

Borgo Raffo:

Dalle 9 alle 18 visite guidate

Dalle 9 alle 17 Scultori all’opera (Chiesetta S. Giuseppe)

ore 12 Incontro tra gli scultori della Biennale e gli scultori di Wieliczka

ore 15 Piazza Epifanio Li Puma, Fabrizio Garghetti, “Da Salsomaggiore al Fiume Salso, itinerario di un viaggio”

Ore 16, Chiesa di San Giuseppe, seminario su arte sociale e rigenerazione dei borghi, il caso del Museo Umano di Borgo Raffo con Laura Pitingaro e Haifa Mediouniore 21, Chiesa di San Giuseppe: Beppe Manno, direttore artistico della Doc rassegna itinerante del cinema d’autore in Sicilia presenta: Corti d’Autore

Domenica 12 ottobre

Museo Sottosale, Miniera Italkali:

Dalle 9 alle 18 visite guidate (turni ore 9/10,30/12/13,30/15/16,30, prenotazione obbligatoria al tel 366 38 78 751)

Turno delle ore 12 performance speciale di Patrick Tackeda in miniera

Turno delle ore 15 con replica turno ore 16,30 esibizione musicale in acustico di fiati con ClockWork Janz, in collaborazione con il Garfield Art Center Park di Indianapolis (USA) musicista e artista di Indianapolis, Indiana. Gran parte del suo lavoro è incentrato sull’evocare un senso di meraviglia nella quotidianità basato su metodi di improvvisazione libera per accompagnare molte opere musicali. E’ Direttore del Talento Creativo + Pratiche Eque presso Arts for Learning Indiana.

Borgo Raffo:

Dalle 9 alle 18 visite guidate (gratuite)

Scultori all’opera (Chiesetta S. Giuseppe)

ore 11,00 Piazza Epifanio lI Puma, Giulia Alberti, Fabrizio Garghetti, Domenico Toto, “Energie dalla Terra: Il Suono degli Ulivi ” audioperformance nel giardino degli Ulivi

Ore 15 Piazza Epifanio Li Puma, “Il futuro dell’arte nei borghi interni” open talk sulla rigenerazione urbana con Fabio Badolato

Lunedi 13 ottobre

Borgo Raffo

Dalle 9 alle 17 Scultori all’opera (Chiesetta S. Giuseppe)

ore 15 “Le vie dell’arte” – Performance sul Fiume Salso a cura di Giulia Degli Alberti

Martedi 14 ottobre

Borgo Raffo

Dalle 9 alle 17 Scultori all’opera (Chiesetta S. Giuseppe)

Alle 15 ascesa a Monte Bovolito -Artistic walk al geosito UNESCO con Fabio Badolato

Mercoledi 15 ottobre

Borgo Raffo

Dalle 9 alle 17 Scultori all’opera (Chiesetta S. Giuseppe)

Ore 18 – 20 “Le vie dell’arte” Visita guidata artisti tra chiese e monumenti tra i Comuni delle Madonie

Giovedi 16 ottobre

Borgo Raffo

Dalle 9 alle 17 Scultori all’opera (Chiesetta S. Giuseppe)

Ore 9 istituto P. Domina di Petralia Sottana, incontro di Patrick TATCHEDA con gli studenti

ore 18 – 20 “Le vie dell’arte” Visita guidata artisti tra chiese e monumenti tra i Comuni delle Madonie

Venerdi 17 ottobre

Museo Sottosale, Miniera Italkali:

Dalle 9 alle 18 visite guidate (turni ore 9/10,30/12/13,30/15/16,30, prenotazione obbligatoria al tel 366 38 78 751)

Borgo Raffo

Dalle 9 alle 17 Scultori all’opera (Chiesetta S. Giuseppe)

Sabato 18 ottobre

Museo Sottosale, Miniera Italkali:

Dalle 9 alle 16 visite guidate (turni ore 9/10,30/12/13,30/15/16,30, prenotazione obbligatoria al tel 366 38 78 751)

Turno ore 15 e replica turno delle ore 16,30 esibizione musicale in acustico “Tut TVAM ASI” Viaggio sonoro onirico e parallelo tra Etna e Madonie. Attraverso una esibizione sonora all’interno della miniera, circondati da rocce di sale e roccia lavica appositamente portata per l’evento, percussioni, contrabbasso, chitarra e voce libereranno energia musicale per celebrare le forze della natura.

Borgo Raffo

Dalle 9 alle 18 visite guidate (gratuite)

Scultori all’opera (Chiesetta S. Giuseppe)

ore 15 “Le vie dell’arte” seminario su Borgo Raffo e lo strano caso dei contadini-salinari -con Giuseppe Salerno, primo topografo della Miniera Italkali di Raffo

Ore 21 Borgo Raffo, Chiesa di S. Giuseppe, spettacolo Semi di Raffo, di Peppe Galfo e Daniela Li Puma, con Cecilia Cocciro-Dibattito sulle lotte contadine – evento dedicato alal commemorazione del sindacalista Epifanio Li Puma ucciso nel 1948

Domenica 19 ottobre

Museo Sottosale, Miniera Italkali:

Dalle 9 alle 16 visite guidate (turni ore 9/10,30/12/13,30/15/16,30, prenotazione obbligatoria al tel 366 38 78 751)

Turno ore 15 con replica turno ore 16,30 esibizione della cantante Cecilia Cocciro “Tribute to St Barbara” – Mini esibizione con la celebre artista ragusana, con brani dedicati alla tradizione italiana ed internazionale sul tema della vita, della fede e dell’amore.

Borgo Raffo

Dalle 9 alle 18 visite guidate (gratuite)

Scultori all’opera (Chiesetta S. Giuseppe)

Dalle 15 alle 17 Damiano Macaluso, fotoperformance sul Museo Umano di Borgo Raffo

ore 18 Chiusura manifestazione

*il programma potrebbe subire variazioni

Orari e turni su www.museosottosale.it

Turni orari ore 9/10,30/12/13,30/15/16,30

E’ possibile programmare la visita anche nelle settimane successive, previa verifica disponibilità alla ns segreteria. La vista dura un’ora e 30, è obbligatorio sottoscrivere la liberatoria, la prenotazione è sempre obbligatoria. All’interno del sito la temperatura è di 18 gradi costanti.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche via mail a [email protected]



