L’Atteso Derby di Cefalù inaugura la stagione (a porte chiuse) del Basket maschile Serie DR1

L’attesa è finita: il torneo regionale siciliano del basket maschile riparte sotto il segno del derby di Cefalù, sfida tutta interna alla cittadina normanna tra Basket Cefalù 1972 A.S.D. e A.S.D. Cefalù Basket Academy.

Il match, programmato questa sera sabato 18 ottobre alle ore 18:00 al PalaTricoli (Contrada Ogliastrillo, Cefalù), si disputerà a porte chiuse, ma l’interesse resta altissimo. Si fronteggiano infatti due realtà dello stesso territorio: la tradizione storica del Basket Cefalù 1972 e la freschezza dell’Academy, fucina di giovani talenti.

Dirigeranno l’incontro Paolo Incamicia (Misilmeri) e Gabriele Majo (Palermo).



Queste tutte le gare

DERBY DI CEFALÙ – A PORTE CHIUSE

BASKET CEFALÙ 1972 A.S.D. vs A.S.D. CEFALÙ BASKET ACADEMY

Data/Ora: Sabato 18 Ottobre 2025 – Ore 18:00

Campo: PALATRICOLI – C.da Ogliastrillo, 90015 CEFALÙ (PA)

Arbitri: INCAMICIA Paolo (Misilmeri) – MAJO Gabriele (Palermo)

Note: Incontro a porte chiuse

A.S.D. ORSA BASKET BARCELLONA vs NOVA BASKET ACADEMY SAVIO MESSINA

Data/Ora: Sabato 18 Ottobre 2025 – Ore 18:00

Campo: PALALBERTI – Via Napoli, C.da Zigari – 98051 BARCELLONA P.G. (ME)

Arbitri: MICALIZZI Alessio (Sant’Agata di Militello) – MUCELLA DE GAETANO Angelo (San Filippo del Mela)



RIBERA KNIGHTS BASKETBALL vs A.S.D. PANORMUS C.F.G.

Data/Ora: Domenica 19 Ottobre 2025 – Ore 19:00

Campo: PALAZZETTO COMUNALE – Via Berlinguer, 92016 RIBERA (AG)

Arbitri: RUSSO Giuseppe (Erice) – ACCARDO Giulio (Trapani)



GREEN BASKET 99 vs AIR TECHNOLOGY

Data/Ora: Domenica 19 Ottobre 2025 – Ore 18:30

Campo: PALAMANGANO – Via Ugo Perricone Engel, 14 – 90145 PALERMO (PA)

Arbitri: VITALE Giuseppe (Palermo) – MAJO Gabriele (Palermo)



PATTI BASKET riposa



Squadre Partecipanti (9 Totali)

Patti Basket (riposa alla 1ª giornata)

Basket Cefalù 1972 A.S.D.

A.S.D. Cefalù Basket Academy

ASD Orsa Basket Barcellona

Nova Basket Academy Savio Messina

Ribera Knights Basketball

A.S.D. Panormus C.F.G.

Green Basket 99

Air Technology