Il Nuovo Manifesto dei Principi del Premio Ferroviario Europeo “Euroferr”

L’AEC rilancia la visione culturale e simbolica della ferrovia come strumento di civiltà europea

Dopo quattro anni di intensa attività nella promozione e organizzazione delle Cerimonie di Consegna ai Sindaci delle Stazioni Ferroviarie riconosciute come “Stazioni ad Alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica”, l’Association Européenne des Cheminots (AEC) presenta l’aggiornamento concettuale del Manifesto dei Principi del Premio Ferroviario Europeo “Euroferr”, documento fondativo e ispiratore di una delle più significative iniziative culturali e tecniche nel panorama ferroviario continentale.

Il treno come cultura, simbolo e visione

Nella prospettiva delineata da AEC, in collaborazione con UTP (Utenti Trasporto Pubblico) e con il CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani), la ferrovia non è soltanto infrastruttura o mezzo di trasporto, ma linguaggio e veicolo di cultura.

“Crediamo che il treno sia soprattutto cultura – scrive nel Manifesto il Gen. Mario Pietrangeli

Vice Presidente Nazionale AEC Ideatore del Premio Ferroviario Europeo “Euroferr” – sia che viaggi sui binari d’acciaio, sia che scorra tra le magiche parole della carta.”

L’immagine del treno diviene metafora del viaggio intellettuale ed emotivo, in cui la dimensione materiale e quella simbolica si intrecciano: i treni reali, che percorrono le dorsali europee, dialogano con quelli immaginari che transitano nelle pagine dei libri, nella memoria collettiva e nell’immaginario dell’Europa industriale e umanistica.

Le stazioni come porte della memoria e dell’identità europea

Le stazioni ferroviarie europee, nella visione del Manifesto, non rappresentano meri punti di transito, ma autentiche soglie simboliche, “porte d’ingresso verso territori meravigliosi, carichi di storia, natura, arte e archeologia”.

Esse custodiscono la memoria della rivoluzione industriale europea, ma, quando adeguatamente valorizzate e preservate, si trasformano in luoghi dell’anima: spazi di incontro, di nostalgia e di bellezza condivisa.

In questa prospettiva, la stazione non è solo nodo logistico, ma crocevia vivo tra tempo e spazio, in cui il passato dialoga con il futuro, e le radici con gli orizzonti.

Il Manifesto sottolinea come la ferrovia sia mezzo privilegiato di unione dei popoli d’Europa.

Il treno collega non solo città e regioni, ma persone e culture, restituendo a ciascuno la libertà di muoversi e di scoprire.

Grazie alle linee ferroviarie, l’Europa minore — quella dei borghi antichi e autentici, delle città della ceramica, dei luoghi del tartufo, delle strade del vino e dell’olio — torna ad essere accessibile, narrabile, viva.

La mobilità ferroviaria diviene così forma di conoscenza e custodia della diversità culturale europea.

Il viaggiatore come cercatore di bellezza

Nel Manifesto si legge una definizione evocativa: “Il viaggiatore ferroviario è, in fondo, un cercatore di bellezza.”

Scegliere il treno significa scegliere un viaggio lento, autentico, contemplativo: un’esperienza che permette di osservare il paesaggio, comprendere la geografia dei territori e, in ultima analisi, incontrare se stessi.

Ogni finestrino diventa allora una cornice sul mondo, e ogni stazione una tappa della memoria condivisa.

Su queste basi si fonda il Premio Ferroviario Europeo “Euroferr”, ideato dal Generale Mario Pietrangeli, Vicepresidente nazionale di AEC, e promosso con il sostegno di AEC, UTP e CIFI.

Il riconoscimento viene assegnato a personalità, enti e amministrazioni che si distinguono per la valorizzazione culturale, tecnica e paesaggistica del patrimonio ferroviario, nonché per la promozione di una mobilità sostenibile e consapevole.

“Ogni viaggio in treno — si legge nella conclusione del Manifesto — è anche un viaggio dentro la storia, dentro la bellezza e dentro noi stessi.”

Con l’aggiornamento del Manifesto dei Principi, l’AEC riafferma la propria visione umanistica e identitaria della ferrovia come spazio di incontro e simbolo di un’Europa che continua a muoversi, pensare e sognare “sulle rotaie della cultura”.

Gen. Mario Pietrangeli

Vice Presidente Nazionale AEC

Ideatore del Premio Ferroviario Europeo “Euroferr”



