Sarà inaugurato giovedì 23 ottobre il Giardino botanico montano a Petralia Sottana.

Il Giardino Botanico Montano di Petralia Sottana: un nuovo presidio di biodiversità e cultura ambientale nel cuore delle Madonie

Petralia Sottana, 23 ottobre — ore 11.00. Sarà inaugurato il nuovo Giardino Botanico Montano, all’interno della storica Pineta comunale di Petralia Sottana, un’iniziativa di alto valore scientifico e ambientale che sancisce un rinnovato modello di collaborazione fra istituzioni, enti di ricerca e amministrazioni locali impegnate nella tutela del paesaggio e nella promozione della cultura ecologica.

Il progetto nasce dalla sinergia tra Ente Parco delle Madonie, Università degli Studi di Palermo – Sistema Museale di Ateneo (SIMUA) e Comune di Petralia Sottana, con la qualificata collaborazione scientifica dell’Orto Botanico di Palermo. L’area, già parte integrante della Pineta comunale, è stata trasformata in un itinerario naturalistico e didattico dedicato alla ricchissima flora e fauna del comprensorio madonita, corredato da pannelli esplicativi e punti informativi che ne illustrano le peculiarità ecologiche e botaniche.

Un progetto di comunità e di visione ambientale

«Come sindaco di Petralia Sottana — dichiara Piero Polito — ritengo un passaggio importante l’inaugurazione del Giardino Botanico Montano. È la dimostrazione di come la sinergia fra gli enti possa valorizzare il nostro patrimonio naturale. Desidero ringraziare il prof. Rosario Schicchi per la qualificata collaborazione scientifica e il commissario Caltagirone per la generosa opera di promozione dell’iniziativa».

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come il progetto si inserisca nel più ampio programma di riqualificazione della Pineta comunale, che prevede, oltre al restauro del punto di ristoro e alla sostituzione della staccionata, anche l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica. «La Pineta — aggiunge Polito — diventerà un laboratorio a cielo aperto, un luogo dove la natura e la conoscenza si incontrano».

Il valore scientifico e didattico del Giardino

«L’Orto Botanico di Palermo — spiega il prof. Rosario Schicchi, direttore del SIMUA — ha accolto con entusiasmo l’invito dell’Ente Parco e del Comune di Petralia Sottana, contribuendo a valorizzare una parte significativa della biodiversità vegetale delle Madonie, rappresentata all’interno del nuovo Giardino Botanico Montano».

L’iniziativa si configura come un vero e proprio presidio per la conservazione della flora locale, con l’obiettivo di arricchire progressivamente il patrimonio vegetale attraverso l’introduzione selettiva di nuove specie forestali, arboree e arbustive, con particolare attenzione alle essenze endemiche e rare del comprensorio madonita.

Un’aula verde per l’educazione ambientale

Il commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, sottolinea il valore culturale e pedagogico del progetto: «Abbiamo subito accolto l’idea dell’Amministrazione comunale di Petralia Sottana, mettendo in campo le opportune sinergie che hanno portato alla realizzazione del Giardino Botanico. Il bosco montano rappresenterà una libreria a cielo aperto sulla natura delle Madonie, pensata per grandi e piccoli, con duplice finalità ricreativa e didattica. Avere coscienza del valore del proprio patrimonio naturalistico — prosegue Caltagirone — è il primo passo per rafforzare il senso di appartenenza e il concetto stesso di tutela della biodiversità».

Un modello di sostenibilità territoriale

Il Giardino Botanico Montano di Petralia Sottana si presenta dunque come un modello virtuoso di integrazione tra ricerca scientifica, educazione ambientale e gestione sostenibile del territorio. Attraverso percorsi tematici, pannelli didascalici e un attento lavoro di catalogazione botanica, il nuovo spazio si propone di favorire la conoscenza della flora montana siciliana, promuovendo un approccio consapevole e rispettoso verso il paesaggio naturale.

L’inaugurazione del 23 ottobre segna non solo l’apertura di un nuovo spazio verde, ma l’avvio di un progetto culturale e scientifico di lungo respiro, capace di restituire alle Madonie un ruolo centrale nella riflessione contemporanea sulla biodiversità e sulla sostenibilità ambientale.

