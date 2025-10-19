I 5 borghi italiani più ricchi: ecco dove bisogna andare

Non sono solo cartoline da sogno: questi piccoli comuni d’Italia guidano anche la classifica del reddito medio. Portofino, Lajatico, Basiglio, Solonghello e Cusago sono borghi dove lusso, qualità della vita e servizi d’eccellenza si incontrano. Ecco perché attirano residenti facoltosi, professionisti e viaggiatori curiosi. I dati sul reddito medio sono quelli più recenti indicati nelle informazioni fornite: il cuore dell’articolo, però, è capire cosa offrono davvero questi luoghi a chi sogna di viverci o di visitarli.

Portofino (Genova)

Primo per reddito medio (circa 94.505 €), Portofino è un micro–mondo dove paesaggio e lusso convivono. La Piazzetta è salotto internazionale; boutique, hotel di classe, yacht e servizi impeccabili alzano la qualità complessiva. Dal faro a San Giorgio fino al Castello Brown, natura protetta e scorci unici spiegano l’attrattività immobiliare e turistica. Piccolo comune, grande network: eventi, arte, cucina d’autore. Vivere o sostare qui significa scegliere la lentezza curata e la privacy a due passi da Genova.

Lajatico (Pisa)

Secondo (circa 58.358,87 €), è la Toscana “alta gamma” tra colline e cultura. Il Teatro del Silenzio illumina un territorio di casali ristrutturati, aziende agricole eccellenti, ospitalità sartoriale. A 45 km da Pisa e vicino a Volterra, unisce quiete e accessibilità. Lusso discreto, filari, tramonti e una comunità coesa rendono Lajatico una meta desiderata da residenti e viaggiatori esigenti.

Basiglio (Milano)

Terzo (circa 46.799,19 €), è la città–giardino dell’hinterland: Milano 3, verde, laghetti, servizi sportivi e scuole vicine. Ideale per famiglie e professionisti che lavorano a Milano ma vogliono rientrare in un’oasi ordinata e sicura. Offerta immobiliare ampia, mobilità comoda, servizi di livello. Non dormitorio di lusso, ma comunità progettata per benessere quotidiano.

Solonghello (Alessandria)

Quarto (circa 46.582,89 €) e minuscolo: 195 abitanti nel Monferrato di vigne, castelli e silenzio. La media alta riflette patrimoni privati e residenze di pregio. Privacy totale, cieli scuri di stelle, filari e cascine restaurate. Un rifugio di eleganza discreta a circa un’ora da Torino o Milano, con eccellenze enogastronomiche nei dintorni.

Cusago (Milano)

Quinto (circa 39.261,72 €): borgo storico con castello visconteo, campagne ordinate e Milano a pochi minuti. Identità forte, Parco Agricolo Sud Milano, percorsi ciclabili, case con giardino molto richieste. Si vive “di paese” restando connessi a metropolitana, tangenziali e servizi top. Qualità percepita alta, mercato solido, tessuto comunitario vivo.

Come leggere questa classifica

I numeri sul reddito medio raccontano tendenze, non verità assolute: incidono la dimensione della popolazione, la presenza di contribuenti con redditi molto alti e la vocazione residenziale di pregio. Portofino, Lajatico, Basiglio, Solonghello e Cusago hanno in comune due elementi: qualità percepita altissima e identità chiara. Se state scegliendo dove trasferirvi o semplicemente dove passare un weekend “alto di gamma”, questi borghi sono la mappa giusta per cominciare.