Incidente tra Termini e Trabia: cinque feriti, paura sull’A19

Momenti di grande apprensione nella notte sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra Termini Imerese e Trabia, dove tre auto sono rimaste coinvolte in un violento incidente. A bordo dei veicoli vi erano in totale dieci persone, tra cui una coppia che rientrava dalla festa di matrimonio del proprio figlio.

L’impatto è avvenuto nella carreggiata in direzione Palermo. Le auto coinvolte, una Renault Clio, una Lancia Ypsilon e una Volkswagen T-Roc, sono state gravemente danneggiate. Alcuni automobilisti di passaggio, notando i mezzi distrutti al centro della carreggiata, hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, gli agenti della Polizia Stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese, che hanno lavorato a lungo per estrarre i passeggeri e mettere in sicurezza l’area. Cinque persone sono state trasportate in ospedale, ma fortunatamente nessuna è in pericolo di vita. Gli altri occupanti sono stati assistiti direttamente sul posto.

La circolazione lungo il tratto autostradale ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Solo nelle prime ore del mattino il traffico è tornato regolare.

L’episodio si aggiunge a una serie di incidenti registrati negli ultimi giorni sulle principali arterie del Palermitano, alimentando la preoccupazione per la sicurezza stradale nel tratto autostradale tra Termini e Trabia, già segnalato come particolarmente pericoloso, soprattutto nelle ore notturne.