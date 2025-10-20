Almanacco di Cefalù e Sicilia – Lunedì 20 Ottobre 2025

Nel 1827, durante una sera d’autunno come questa, Alessandro Manzoni completava la prima stesura definitiva dei Promessi Sposi, opera che avrebbe cambiato la lingua italiana. È anche il giorno in cui nacque Arthur Rimbaud (1854), poeta ribelle e visionario, simbolo dell’irrequietezza giovanile che cerca un altrove. Due figure lontane ma unite da un’idea: la parola può scavare nella verità più di qualsiasi arma. Un pensiero che fa eco anche sulle strade di Cefalù, dove ogni giorno storia e racconto si intrecciano.

Santo del giorno – Santa Maria Bertilla Boscardin

Santa Maria Bertilla Boscardin (1888–1922), nata ad Arcugnano, crebbe in una famiglia segnata dalla povertà. Era considerata “poca cosa” a scuola, eppure scelse di farsi suora tra le Maestre di Santa Dorotea. Inviata in ospedale a Treviso, non per insegnare ma per lavare pavimenti, si rivelò invece un angelo tra i malati inguaribili. Durante la Grande Guerra assistette i feriti sotto i bombardamenti, con una calma disarmante. Ammalata di tumore, continuò a servire fino all’ultimo. Morì a 34 anni, il 20 ottobre 1922. La sua santità è un silenzio operoso: non fare grandi cose, ma fare bene le piccole cose. Una lezione che la Sicilia comprende.

Proverbio siciliano

«Cu nesci arrinesci.»

Chi resta fermo rimane dove si trova; chi esce, chi prova, chi rischia, cresce. Non è un invito a lasciare la terra, ma ad aprire la mente. È il motto non scritto di tanti siciliani che partono e poi tornano, portando con sé competenze, sguardi nuovi, desiderio di costruire. Uscire non significa fuggire: significa tornare con qualcosa in più.

Libro del giorno – Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini

Romanzo simbolo del Novecento, racconta il viaggio di Silvestro, un giovane che torna nella sua isola per ritrovare le radici perdute. Non è solo un ritorno geografico, ma interiore: il richiamo della madre, dei contadini, del dolore muto della terra. Lo consigliamo oggi perché parla di una Sicilia che non urla ma resiste, una terra che non racconta se stessa per folclore, ma per coscienza. Un libro da leggere d’autunno, quando il vento del mare porta pensieri.

Piatto del giorno – Maccu di fave

Antichissimo piatto contadino, risale ai Greci e ai Romani. Il maccu è una crema di fave secche cotte a lungo, con olio, finocchietto e pane tostato. Era il pasto dei braccianti, nutriente e povero, mangiato in famiglia con la cucchiaia grande. In alcuni paesi dell’entroterra si prepara ancora il 19 marzo, festa di San Giuseppe, come piatto della solidarietà. È una Sicilia che non spreca nulla e che dà dignità anche al seme più umile.

Personaggio siciliano – Giuni Russo (1951–2004)

Cantante palermitana, voce limpida e sperimentale, capace di attraversare pop, lirica e mistica. Nata Giuseppa Romeo, visse la musica come ricerca spirituale. Famosa per Un’estate al mare, scelse poi di lasciare lo spettacolo per cantare l’ascesa, il silenzio, la luce. Collaborò con Battiato, cercò il sacro nel suono. Morì a 53 anni, lasciando inediti e preghiere cantate. La sua voce è Sicilia pura: mare, vento, mistero.

Oggi in Sicilia

A Palermo il Rouge et Noir dedica la serata al cinema d’autore con Angeli perduti di Wong Kar-wai, in versione restaurata: un viaggio nei labirinti dell’anima. Alla Sala Magna dello Steri si discute di sanità e memoria con la presentazione di Tubercolosi a Palermo, libro-inchiesta che riporta alla luce cartelle cliniche, ospedali perduti, vite marginali. A Cefalù continua la mostra Ecce Lignum Crucis all’Osterio Magno, patrimonio della Diocesi: reliquie, croci lignee e argenti sacri. Non un semplice allestimento, ma un gesto di fede civica: mostrare ciò che per secoli è rimasto chiuso nelle sagrestie.

Meteo in Sicilia

Sull’Isola prevalgono nuvole intervallate da ampie schiarite, con qualche pioggia debole tra Messinese e Ennese. Cefalù si sveglia sotto un cielo leggermente velato, in un clima mite, con punte di 23°C spinte dallo Scirocco. Palermo vive una giornata simile, più luminosa al pomeriggio, con venti leggeri e mare poco mosso. Temperature in calo da mercoledì: l’autunno bussa piano.