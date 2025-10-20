Derby a porte chiuse con spettacolo garantito a Cefalù. Tutti i risultati della D1 di Basket

La Basket Cefalù 1972 A.S.D. apre nel migliore dei modi la stagione DR1 Sicilia superando con autorevolezza, nel derby cittadino, la Cefalù Basket Academy per 87-69 (Parziali: 23-18, 45-34, 67-52, 87-69).

Una sfida intensa, combattuta sul piano tecnico ed emotivo, ma segnata sin dai primi minuti dal ritmo e dalla qualità di gioco dei biancazzurri. (foto di Valeria Catanese)

Il match, disputato senza pubblico per disposizioni organizzative, non ha tuttavia perso la sua carica simbolica: la supremazia territoriale e la precisione difensiva della squadra di casa hanno costruito un vantaggio costante, consolidato da un secondo quarto impeccabile. L’Academy, generosa e combattiva, ha trovato buone soluzioni, ma ha pagato a caro prezzo i blackout difensivi e la differenza d’esperienza.

La Basket Cefalù 1972 chiude così la prima giornata con un segnale forte alle rivali: condizione fisica già buona, rotazioni equilibrate e un’identità di squadra matura.

Il derby, anche senza tifosi sugli spalti, conferma che Cefalù è tornata a parlare il linguaggio del grande basket regionale.

Una nota chiarisce il perchè delle porte chiuse, “Al momento sono in corso dei lavori sulla copertura del Palasport “Marzio Tricoli”, e, precauzionalmente, l’ente proprietario ha limitato l’accesso al pubblico. La chiusura al pubblico è temporanea”.

Tutte le partite hanno mostrato un netto divario tra le forze in campo.

DIVISIONE REGIONALE 1 – SICILIA

Prima giornata di campionato – 18/19 ottobre 2025

Basket Cefalù 1972 A.S.D. – A.S.D. Cefalù Basket Academy 87-69

(derby giocato a porte chiuse al Palasport di Cefalù, gara n.000937)

ASD Orsa Basket Barcellona – Nova Basket Academy Savio Messina 65-100

(18 ottobre, ore 18.00, Barcellona P.G.)

Ribera Knights Basketball – A.S.D. Panormus C.F.G. 120-35

(19 ottobre, ore 19.00, Ribera)

Green Basket 99 – Air Technology 58-88

(Palermo, data da confermare)

Classifica dopo la 1ª giornata

Basket Cefalù 1972 A.S.D. 2; Ribera Knights Basketball 2; Nova Basket Academy Savio Messina 2; Air Technology 2; Cefalù Basket Academy 0; Orsa Basket Barcellona 0; Green Basket 99 0; Panormus C.F.G. 0.

(Riposa: Patti)