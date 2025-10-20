Vince in trasferta la Polisportiva Lascari Cefalù. Tutti i risultati

La quarta giornata del Girone B di Promozione conferma l’equilibrio e la vitalità di un campionato in cui ogni dettaglio tattico pesa come un macigno.

Il Città di Villafranca mantiene la vetta a punteggio pieno (12 punti), imponendosi ancora una volta grazie a una difesa ermetica (solo 1 gol subito in quattro gare) e a una gestione accorta dei ritmi di gioco. Dietro, il Lascari-Cefalù continua a brillare: vittoria pesante in trasferta e solidità da capolista mancata, con un bilancio di 8 gol fatti e 4 subiti che ne fa una delle squadre più equilibrate del torneo.

Così nel racconto della Polisportiva Lascari Cefalù

“Vittoria fondamentale per i ragazzi di Mister Comito nel difficile campo di Patti. Striscia di imbattibilità che prosegue.

Primo tempo abbastanza equilibrato e blando, a causa soprattutto del terreno reso pesante dal maltempo di questi giorni.

Iniziativa soprattutto nostra con i locali in ripartenza. In sostanza qualche tiro da fuori e alcuni cross senza esito.

Al 35′ il n.7 Tiscione esce per un probabile affaticamento muscolare ed al suo posto entra Portera.

Uniche occasioni degne di nota sono state un cross sul quale Corsino non riesce a tirare bene e un colpo di testa del n. 6 locale al 40′ su calcio d’angolo.

Nella ripresa la squadra locale comincia su buoni ritmi e al 55′ hanno la prima vera occasione da goal con un tiro finito fuori da buona posizione dopo una ripartenza.

Al 60′ proteste degli ospiti per un presunto rigore non concesso.

Al 62′ entra Justice per Corsino parso affaticato.

Lascari – Cefalù che alza il baricentro e acquisisce di nuovo la padronanza del centrocampo e dopo un tiro di Fazio al 71′, trovano il meritato e importantissimo vantaggio al 73′ con un colpo di testa di Taibi su un ottimo cross di Pastorella.

Partita che si incattivisce e al 75′ viene espulso il n. 4 ospite per somma di ammonizioni dopo un fallo da dietro.

All 88′ l’episodio che poteva cambiare il corso della gara, con un rigore concesso alla squadra di casa, dopo una palla persa a centrocampo.

Il nostro n.1 Mammano lo para ed assurge a protagonista assoluto della giornata.

Finale convulso, con i nostri che si divorano almeno 3 palle goal ma risultato che non cambia.

0 – 1 esterno importantissimo”.



Risultati della 4ª giornata

Futura – Orlandina Calcio 1-7

Goleada spettacolare dell’Orlandina, che travolge la Futura al termine di novanta minuti dominati sul piano tecnico e atletico. L’Orlandina ha mostrato una coralità offensiva impressionante: 11 reti complessive in campionato e una difesa che concede pochissimo (solo 4 gol). La Futura, invece, paga un passivo difensivo pesantissimo (11 gol subiti in 4 gare) che ridimensiona le ambizioni di alta classifica.

Città di Villafranca – Pro Mende Calcio 1-0

Match tattico e spigoloso, deciso da un episodio ma gestito con la maturità di una grande. Il Villafranca resta imbattuto e conferma il suo primato, mentre la Pro Mende, pur generosa, soffre in fase realizzativa e incassa la seconda sconfitta stagionale.

Monforte San Giorgio V.D.M. – Santangiolese 2-2

Pareggio giusto in una sfida densa di ritmo e occasioni. Il Monforte alterna sprazzi di brillantezza a momenti di disattenzione, mentre la Santangiolese, ancora senza vittorie, mostra carattere e tenuta. Entrambe le squadre restano invischiate a metà classifica con 4 e 3 punti rispettivamente.

Nuova Rinascita – Lascari-Cefalù 0-1

Successo di misura ma prezioso per il Lascari-Cefalù, che si conferma imbattuto e con una difesa tra le migliori del girone. La gara premia la concretezza e la lettura tattica degli ospiti, capaci di chiudere ogni varco e colpire al momento opportuno. La Nuova Rinascita resta invece nelle retrovie con soli 2 punti e 3 reti realizzate.

Aluntina – Comprensorio del Tindari 3-1

L’Aluntina ritrova verve e incisività, superando con autorità un Tindari ancora fermo a quota zero. Buone trame e alta intensità, con una manovra che va consolidandosi: 7 reti segnate e solo 5 incassate per i biancorossi, che risalgono la classifica.

Polisportiva Nicosia – Città di Galati 5-0

Trionfo netto dei nicosiani, trascinati da un reparto offensivo devastante. Con 9 reti fatte e una sola sconfitta, la squadra di casa si affaccia nelle zone nobili della classifica. Per il Galati, invece, terza sconfitta pesante: appena un gol realizzato e 13 subiti, la peggior difesa del girone.

Pro Falcone – Gangi 3-1

Il Pro Falcone ritrova brillantezza e solidità interna, domando un Gangi generoso ma troppo fragile dietro. Nove le reti totali segnate dai giallorossi nelle prime quattro giornate: segnale di un attacco prolifico che, se supportato da maggiore continuità, può puntare in alto.

Torregrotta 1973 – Città di Mistretta 5-1

Una domenica di riscatto per il Torregrotta, che torna a sorridere con una prestazione travolgente. Cinque reti che testimoniano la qualità del gruppo e l’efficacia offensiva in casa. Il Mistretta, pur con due vittorie stagionali, incappa in una giornata da dimenticare e resta a -6 dalla vetta.

Classifica dopo la 4ª giornata

1 Città di Villafranca – 12 pt (4V, 6F, 1S)

2 Lascari-Cefalù – 10 pt (3V, 1N, 0P – 8F, 4S)

3 Futura – 9 pt (3V, 0N, 1P – 8F, 11S)

4 Orlandina Calcio – 8 pt (2V, 2N, 0P – 11F, 4S)

5 Polisportiva Nicosia – 7 pt (2V, 1N, 1P – 9F, 4S)

6 Pro Falcone – 7 pt (2V, 1N, 1P – 9F, 5S)

7 Aluntina – 7 pt (2V, 1N, 1P – 7F, 5S)

8 Pro Mende Calcio – 6 pt (2V, 0N, 2P – 6F, 5S)

9 Città di Mistretta – 6 pt (2V, 0N, 2P – 6F, 7S)

10 Torregrotta 1973 – 4 pt (1V, 1N, 2P – 7F, 5S)

11 Monforte S. Giorgio VDM – 4 pt (1V, 1N, 2P – 5F, 6S)

12 Santangiolese – 3 pt (0V, 3N, 1P – 5F, 6S)

13 Gangi – 3 pt (1V, 0N, 3P – 4F, 8S)

14 Nuova Rinascita – 2 pt (0V, 2N, 2P – 3F, 5S)

15 Città di Galati – 1 pt (0V, 1N, 3P – 1F, 13S)

16 Comprensorio del Tindari – 0 pt (0V, 0N, 4P – 2F, 8S)

Il turno conferma la solidità del blocco di testa, con Villafranca e Lascari-Cefalù come poli opposti di un equilibrio tattico quasi perfetto: il primo costruisce le vittorie sulla difesa, il secondo su una manovra più fluida e corale.

L’Orlandina si candida a sorpresa del torneo grazie a un attacco scintillante, mentre Pro Falcone e Nicosia restano in scia, con differenze reti importanti (+4 e +5).

In coda, il Tindari resta il fanalino di coda e il Galati fatica a ritrovare fiducia.

Da segnalare il netto miglioramento del Torregrotta, apparso in crescita fisica e mentale.