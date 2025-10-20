Cefalù, torna “E Ancora Chiedo… Scusi Permette?”: al via la terza stagione del programma di Pino Simplicio

Giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 18:00 riparte da Cefalù la terza stagione di “E Ancora Chiedo… Scusi Permette?”, il programma ideato e condotto da Pino Simplicio con la partecipazione speciale del poeta e scrittore Antonio Barracato. L’appuntamento, ormai tra i più seguiti del panorama culturale cefaludese, è ospitato come di consueto nella sede del Cenacolo Letterario di Cefalù e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del programma.

Una stagione di dialogo e cultura

Il format, che si distingue per il suo taglio culturale e dialogico, tornerà ad affrontare temi di attualità, politica, società e cultura, ospitando in studio intellettuali, esperti, amministratori e protagonisti del mondo della scuola.

Il Presidente Antonio Barracato, oltre al ruolo di co-responsabile, sarà anche regista in studio e autore di intermezzi poetici e musicali, con brani da lui composti e poesie tratte dalle sue opere.

Alla regia esterna e al montaggio video ci sarà Franco Turdo, mentre Salvina Mirenna curerà il reportage fotografico e Daniele Cerami e Peppe Turdo forniranno il supporto tecnico. Una squadra ormai consolidata, che negli anni ha saputo coniugare professionalità e passione per la comunicazione culturale.

Le novità della terza stagione

Tra le novità più attese di questa nuova edizione figura la rubrica “Sportello Salute”, ideata e curata dal professor Giovanni Corsello, titolare di cattedra di pediatria all’Università degli Studi di Palermo. In ogni puntata si affronteranno argomenti legati alla medicina, con particolare attenzione all’età pediatrica e al benessere dei più giovani.

Tornerà anche Toti D’Antoni con la sua rubrica dedicata al mondo fiscale, “Fisco e Tributi”, e con l’approfondimento su “Cedolare secca sui negozi: disaccordo tra Cassazione e Agenzia delle Entrate”.

Spazio poi alla storia con le letture di Roberto Maranto tratte dalla sua rubrica “La Storia Racconta”, un viaggio nella memoria politica di Cefalù dal 1860 a oggi.

Una prima puntata ricca di ospiti

La puntata inaugurale di giovedì 23 ottobre vedrà la partecipazione del Sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, con cui si farà il punto sulla stagione estiva, sui lavori pubblici realizzati e sui progetti in programma per il 2026.

Durante la trasmissione verrà inoltre presentato il libro “Chi vive d’amore – Il Cannoniere”, scritto da Antonio Barracato insieme al vicedirettore di Rai Sport Massimo Proietto: un’opera che ha riscosso notevole successo nazionale e che racconta il calcio come metafora di vita e poesia.

Dove seguire il programma

“E Ancora Chiedo… Scusi Permette?” sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del programma. Dal giorno successivo, le puntate saranno disponibili anche in differita sulla stessa pagina e sul canale YouTube, per permettere a tutti di seguire gli incontri e i dibattiti anche da casa.

Confronti, parole, emozioni e cultura: il programma di Pino Simplicio e Antonio Barracato torna a essere un punto di riferimento per chi ama pensare, dialogare e scoprire.

Un’occasione per ritrovare la voce autentica di Cefalù, tra passato e futuro, in un racconto che continua a crescere di stagione in stagione.