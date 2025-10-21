Arriva il parere favorevole alle nomine dei nuovi presidenti dei quattro Parchi della Sicilia

«La Commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale questa mattina ha dato parere favorevole alle nomine dei nuovi presidenti dei quattro Parchi regionali, Etna, Madonie, Nebrodi e Alcantara. Ringrazio il presidente Abbate e tutti i componenti della Commissione parlamentare per il via libera alle designazioni. Adesso diamo definitiva esecuzione al provvedimento di nomina approvato dal governo Schifani lo scorso settembre, su mia proposta». Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino.

«Con questo passaggio – aggiunge Savarino – diamo ai Parchi una governance autorevole, stabile e competente. Nei Consigli di ciascuno di essi, inoltre, abbiamo rimesso a titolo gratuito i sindaci dei Comuni ricadenti nei rispettivi comprensori, facendo sì che questi enti siano davvero rappresentativi. Grazie a questo nuovo assetto e all’aumento di risorse appostate in bilancio, mi auguro che, con il supporto del mio assessorato, i Parchi riescano a programmare il futuro per dare una prospettiva di sviluppo sostenibile ai territori».

Questi i nuovi presidenti: Massimiliano Giammusso al Parco dell’Etna; Giuseppe Ferrarello al Parco delle Madonie; Carmelo Calabrò al Parco fluviale dell’Alcantara; Domenico Barbuzza al Parco dei Nebrodi.



