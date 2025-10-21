Cefalù, parte oggi il “Cefalù CineClub Autunno 2025”: sei martedì di grande cinema al Cinema Astro

Cefalù si prepara a vivere un nuovo autunno di emozioni e cultura cinematografica con il ritorno del “Cefalù CineClub Autunno 2025”, la rassegna che ogni martedì porterà sul grande schermo del Cinema Astro sei film d’autore, premiati e applauditi nei più importanti festival internazionali.

L’appuntamento prenderà il via martedì 21 ottobre e proseguirà fino al 25 novembre, con due spettacoli a scelta per ogni serata, alle ore 18:00 e 21:00.

A Cefalù tutti vogliono conoscere il segreto Il Segreto del Re di Mario Macaluso Il romanzo che svela il mistero custodito da nove secoli nel cuore di Cefalù. 🔎 Scopri di più su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

Sei martedì per innamorarsi del cinema

La rassegna, curata con la consueta attenzione alla qualità artistica e alla varietà dei generi, offrirà al pubblico un viaggio tra storie intense, visioni d’autore e personaggi memorabili.

21 ottobre – “Un film fatto per bene”

Diretto da Franco Maresco, è un’opera drammatica e satirica che ripercorre con tono autoironico la ricerca artistica del regista stesso. Un omaggio al cinema che riflette su se stesso, tra memoria e disincanto, sul modello non dichiarato di “Quarto Potere”.

28 ottobre – “Familia”

Il nuovo film di Francesco Costabile, con Barbara Ronchi, rappresenterà l’Italia agli Oscar 2026. Una storia di famiglia e riscatto che affronta con grande intensità il tema della genitorialità e delle relazioni spezzate.

4 novembre – “Arrivederci tristezza”

Diretto da Giovanni Virgilio, con Nino Frassica e Alessio Vassallo, è una commedia dolce e intelligente che esplora il mondo delle relazioni sentimentali attraverso tre generazioni. Una riflessione leggera e profonda sull’amore che cambia con il tempo.

11 novembre – “La Trama Fenicia”

Firmato da Wes Anderson, con un cast stellare che include Benicio Del Toro, Tom Hanks e Scarlett Johansson, racconta la storia surreale e commovente di un magnate sopravvissuto a sei incidenti aerei che tenta di riconciliarsi con la figlia diventata suora. Un film elegante, ironico e pieno di poesia.

18 novembre – “I Roses”

Il regista Jay Roach dirige Olivia Colman e Benedict Cumberbatch in un brillante remake moderno de “La guerra dei Roses”. Una commedia raffinata e tagliente sull’amore, l’ambizione e la distruzione reciproca.

25 novembre – “Il maestro e Margherita”

Di Michael Lockshin, è l’attesissimo adattamento cinematografico del capolavoro di Michail Bulgakov. Tra gli interpreti August Diehl, Evgeniy Tsyganov e Yulia Snigir, per una storia sospesa tra passione, mistero e metafisica.

Biglietti e abbonamenti

L’abbonamento completo alla rassegna, che include tutte e sei le proiezioni, è disponibile al prezzo di €15,00, mentre il biglietto singolo per ogni film costa €5,00.

I biglietti possono essere acquistati direttamente al Cinema Astro di Cefalù oppure online sul sito ufficiale cineastrocefalu.it.

Il cinema come spazio di incontro

Il “Cefalù CineClub Autunno 2025” si conferma un appuntamento di riferimento per gli amanti del grande schermo e per chi vede nel cinema non solo intrattenimento, ma anche riflessione, arte e condivisione. Un’occasione per riscoprire il piacere del buio in sala e la magia di storie che uniscono generazioni, emozioni e mondi diversi.