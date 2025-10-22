Giornale di Cefalù, 42 anni di storia, informazione e impegno per il territorio

Torna con il numero 1862 il “Giornale di Cefalù”, storico videonotiziario diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo, giunto al suo 42° anno di attività. Un traguardo che conferma la testata come punto di riferimento per l’informazione locale e la valorizzazione del territorio.

La nuova edizione, online dal 23 ottobre 2025 su Facebook (profilo Adriano Cammarata) e sul canale YouTube Carlo Antonio Biondo, propone temi di grande attualità per Cefalù e la Sicilia: dal rinnovamento della Fidapa alla difficile situazione dell’Opera Pia Genchi Collotti, fino alle nuove prospettive della Promozione della Salute in ambito nazionale.

Fidapa Cefalù: “Unite per il cambiamento”

Protagonista di questa edizione è Floreana Liberto, nuovo presidente della Fidapa Cefalù, che inaugura il suo mandato con entusiasmo e determinazione.

«Inizio con grande entusiasmo e spirito di servizio — afferma Liberto — in continuità con il lavoro svolto dal direttivo uscente. Continueremo a promuovere la cultura del rispetto, della pace, dell’inclusione e della valorizzazione della donna e della persona».

Nel segno dell’impegno sociale, il nuovo direttivo rinnova l’adesione all’iniziativa “Ottobre Rosa”, dedicata alla prevenzione del tumore al seno e all’attenzione verso le tematiche ginecologiche femminili.

Opera Pia Genchi Collotti: l’allarme del presidente Licciardi

Il Giornale di Cefalù dedica ampio spazio anche alla situazione dell’Opera Pia Genchi Collotti, un’istituzione storica cittadina oggi alle prese con gravi difficoltà economiche.

All’atto dell’insediamento del Consiglio, avvenuto il 9 aprile 2025, l’ente presentava una condizione finanziaria già complessa, segnata da un forte indebitamento. Nelle ultime settimane sono inoltre arrivati due atti di pignoramento legati a contenziosi pregressi.

A lanciare l’allarme è mons. Giuseppe Licciardi, presidente dell’Opera Pia, che richiama l’attenzione delle istituzioni e della comunità sulla necessità di interventi urgenti per salvaguardare il patrimonio e la missione sociale dell’ente.

Salute e prevenzione: nuove prospettive per la Sicilia

Tra i temi nazionali affrontati dal Giornale, spazio anche al 13° Congresso nazionale della Società Italiana di Promozione della Salute, che apre nuove riflessioni sul futuro delle politiche sanitarie in Sicilia e in Italia.

Il servizio approfondisce le strategie di prevenzione e benessere, mettendo in evidenza l’importanza della collaborazione tra istituzioni, enti locali e cittadini per costruire un sistema di salute più equo, accessibile e attento ai bisogni reali delle persone.

Un’informazione che unisce territorio e cultura

Dal 1983 il Giornale di Cefalù racconta la vita sociale, culturale e istituzionale della città e delle Madonie, offrendo un’informazione libera e partecipata.

Le edizioni complete sono consultabili su cammarataweb, con link e aggiornamenti su tutti i social, a testimonianza di un impegno che si rinnova nel tempo e che continua a fare di Cefalù un punto di riferimento per la comunicazione civica in Sicilia.