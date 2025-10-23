L’albero più grande d’Europa si trova a Palermo: incredibile è alto 25 metri

Nel cuore di Palermo, all’interno del suggestivo Giardino Garibaldi di Piazza Marina, vive un gigante silenzioso e maestoso: il Ficus macrophylla, conosciuto come il Ficus di Villa Garibaldi. Con la sua chioma che si estende per oltre 50 metri di diametro e un’altezza che raggiunge i 25-30 metri, è considerato l’albero più grande d’Europa per estensione e volume complessivo.

Un colosso verde nel cuore di Palermo

Questo albero monumentale, appartenente alla specie originaria dell’Australia, è diventato un simbolo della città di Palermo e un patrimonio naturale unico nel suo genere.

Il suo tronco principale, imponente e nodoso, è circondato da decine di radici aeree che scendono a terra e si trasformano in veri e propri fusti aggiuntivi. In totale, se ne contano quasi 44, dando all’albero un aspetto policaule che lo fa sembrare più un piccolo bosco che una singola pianta.

L’ampiezza della sua chioma, che copre una superficie di circa 2.900 metri quadrati, regala ombra e frescura al Giardino Garibaldi, uno dei luoghi più amati dai palermitani e dai turisti.

Storia e curiosità di un albero leggendario

Il Ficus fu piantato nel 1864, appena un anno dopo la creazione del giardino ad opera dell’architetto Filippo Basile. L’iniziativa partì dal sindaco Marchese di Rudinì, che volle cancellare simbolicamente, con il verde della natura, il ricordo del rosso del sangue versato nella piazza durante i terribili “auto da fé” dell’Inquisizione.

Per la sua età e la sua imponenza, il Ficus di Piazza Marina è stato riconosciuto dal Comune come “Albero dei 150 anni dell’Unità d’Italia”, poiché piantato proprio nel periodo della nascita del Regno d’Italia.

Nel 2022 ha ottenuto un ulteriore riconoscimento, diventando “Albero Italiano dell’Anno”, e figura ufficialmente tra gli alberi monumentali d’Italia censiti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Un patrimonio naturale amato in tutto il mondo

Il fascino del Ficus di Villa Garibaldi ha superato i confini italiani, diventando celebre anche a livello internazionale.

Nel dicembre 2023, il leggendario Mick Jagger ha condiviso una foto dell’albero sui social, contribuendo a farlo conoscere in tutto il mondo. Da allora, il Ficus è diventato meta di curiosi, fotografi e appassionati di natura che affollano Piazza Marina per ammirarne le proporzioni incredibili.

Un gigante da proteggere

Nonostante la sua maestosità, il Ficus è un organismo delicato. Negli ultimi anni ha subito la perdita di alcuni grandi rami, eventi naturali noti come “schianti estivi di branca”. Per preservarlo, nel 2019 è stato sottoposto a un intervento di restauro e consolidamento che ha previsto la creazione di cercini nel basolato, ovvero aperture che permettono alle radici aeree di crescere liberamente e sostenere i rami orizzontali.

Questi interventi hanno permesso di tutelare l’equilibrio del suo ecosistema e di assicurare una lunga vita al colosso verde di Palermo.

Un simbolo della Sicilia che unisce natura e memoria

Oggi il Ficus di Piazza Marina non è solo un monumento naturale, ma un simbolo di resilienza, bellezza e memoria storica. Rappresenta il legame profondo tra Palermo e la sua storia, tra la natura e l’uomo, tra la Sicilia di ieri e quella che guarda al futuro con orgoglio.

Chi lo visita non può che restare affascinato: il suo intreccio di radici e tronchi racconta secoli di vita, storia e silenzio.

Un gigante che non smette di respirare la città, ricordandole che la vera grandezza è quella che sa mettere radici.