La Polisportiva Lascari Cefalù riceve il Torregrotta. Tutte le partite

Nel fine settimana il Girone B del campionato di Promozione entra nel vivo con la quinta giornata, pronta a offrire scontri diretti di alto livello e duelli decisivi in coda alla classifica.
La capolista Città di Villafranca, ancora imbattuta e con la miglior difesa del torneo (solo una rete subita), sarà ospite della Santangiolese, in un match che potrebbe consolidare il primato o rilanciare la formazione di casa, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.
Subito dietro, il Lascari – Cefalù, secondo a due lunghezze, riceve un Torregrotta 1973 desideroso di risalire posizioni dopo un avvio altalenante: una sfida che promette equilibrio e spettacolo.
Occhi puntati anche su Futura, reduce dalla prima sconfitta e attesa sul campo del Città di Mistretta, in una gara che si preannuncia tesa e dal pronostico incerto.
La Orlandina, in netta crescita e con il miglior attacco del girone, ospiterà il Monforte San Giorgio VDM, mentre Pro Mende e Aluntina si affronteranno in un derby dal sapore di riscatto e ambizioni playoff.
Chiude il quadro la trasferta della Nuova Rinascita sul campo del Città di Galati, entrambe alla ricerca di punti salvezza, mentre il Comprensorio del Tindari proverà a sbloccarsi contro il Gangi, anch’esso in difficoltà.
Partite della 5ª Giornata
Sabato 25 ottobre 2025 – ore 15:30
Santangiolese – Città di Villafranca
Domenica 26 ottobre 2025 – ore 14:30
Città di Mistretta – Futura
Comprensorio del Tindari – Gangi
Orlandina Calcio – Monforte San Giorgio VDM
Pro Mende Calcio – Aluntina
Domenica 26 ottobre 2025 – ore 15:00
Città di Galati – Nuova Rinascita
Lascari – Cefalù – Torregrotta 1973
Polisportiva Nicosia – Pro Falcone
Classifica attuale
Città di Villafranca punti 12 (4 partite giocate, 4 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte – gol fatti 6, subiti 1, differenza reti +5).
Lascari – Cefalù punti 10 (3 vittorie, 1 pareggio, nessuna sconfitta – 8 reti fatte, 4 subite, +4).
Futura punti 9 (3 vittorie, nessun pareggio, 1 sconfitta – 8 gol segnati, 11 subiti, −3).
Orlandina Calcio punti 8 (2 vittorie, 2 pareggi, nessuna sconfitta – 11 gol fatti, 4 subiti, +7).
Polisportiva Nicosia punti 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta – 9 gol fatti, 4 subiti, +5).
Pro Falcone punti 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta – 9 reti segnate, 5 subite, +4).
Aluntina punti 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta – 7 gol fatti, 5 subiti, +2).
Pro Mende Calcio punti 6 (2 vittorie, nessun pareggio, 2 sconfitte – 6 gol segnati, 5 subiti, +1).
Città di Mistretta punti 6 (2 vittorie, nessun pareggio, 2 sconfitte – 6 gol fatti, 7 subiti, −1).
Torregrotta 1973 punti 4 (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte – 7 gol segnati, 5 subiti, +2).
Monforte San Giorgio VDM punti 4 (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte – 5 gol fatti, 6 subiti, −1).
Santangiolese Calcio punti 3 (nessuna vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta – 5 gol fatti, 6 subiti, −1).
Gangi punti 3 (1 vittoria, nessun pareggio, 3 sconfitte – 4 gol segnati, 8 subiti, −4).
Nuova Rinascita punti 2 (nessuna vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte – 3 reti fatte, 5 subite, −2).
Città di Galati punto 1 (nessuna vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte – 1 gol segnato, 13 subiti, −12).
Comprensorio del Tindari punti 0 (nessuna vittoria, nessun pareggio, 4 sconfitte – 2 gol fatti, 8 subiti, −6).