La Polisportiva Lascari Cefalù riceve il Torregrotta. Tutte le partite

Nel fine settimana il Girone B del campionato di Promozione entra nel vivo con la quinta giornata, pronta a offrire scontri diretti di alto livello e duelli decisivi in coda alla classifica.

La capolista Città di Villafranca, ancora imbattuta e con la miglior difesa del torneo (solo una rete subita), sarà ospite della Santangiolese, in un match che potrebbe consolidare il primato o rilanciare la formazione di casa, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Subito dietro, il Lascari – Cefalù, secondo a due lunghezze, riceve un Torregrotta 1973 desideroso di risalire posizioni dopo un avvio altalenante: una sfida che promette equilibrio e spettacolo.

Occhi puntati anche su Futura, reduce dalla prima sconfitta e attesa sul campo del Città di Mistretta, in una gara che si preannuncia tesa e dal pronostico incerto.

La Orlandina, in netta crescita e con il miglior attacco del girone, ospiterà il Monforte San Giorgio VDM, mentre Pro Mende e Aluntina si affronteranno in un derby dal sapore di riscatto e ambizioni playoff.

Chiude il quadro la trasferta della Nuova Rinascita sul campo del Città di Galati, entrambe alla ricerca di punti salvezza, mentre il Comprensorio del Tindari proverà a sbloccarsi contro il Gangi, anch’esso in difficoltà.

Partite della 5ª Giornata

Sabato 25 ottobre 2025 – ore 15:30

Santangiolese – Città di Villafranca

Domenica 26 ottobre 2025 – ore 14:30

Città di Mistretta – Futura

Comprensorio del Tindari – Gangi

Orlandina Calcio – Monforte San Giorgio VDM

Pro Mende Calcio – Aluntina

Domenica 26 ottobre 2025 – ore 15:00

Città di Galati – Nuova Rinascita

Lascari – Cefalù – Torregrotta 1973

Polisportiva Nicosia – Pro Falcone



Classifica attuale

Città di Villafranca punti 12 (4 partite giocate, 4 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte – gol fatti 6, subiti 1, differenza reti +5).

Lascari – Cefalù punti 10 (3 vittorie, 1 pareggio, nessuna sconfitta – 8 reti fatte, 4 subite, +4).

Futura punti 9 (3 vittorie, nessun pareggio, 1 sconfitta – 8 gol segnati, 11 subiti, −3).

Orlandina Calcio punti 8 (2 vittorie, 2 pareggi, nessuna sconfitta – 11 gol fatti, 4 subiti, +7).

Polisportiva Nicosia punti 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta – 9 gol fatti, 4 subiti, +5).

Pro Falcone punti 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta – 9 reti segnate, 5 subite, +4).

Aluntina punti 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta – 7 gol fatti, 5 subiti, +2).

Pro Mende Calcio punti 6 (2 vittorie, nessun pareggio, 2 sconfitte – 6 gol segnati, 5 subiti, +1).

Città di Mistretta punti 6 (2 vittorie, nessun pareggio, 2 sconfitte – 6 gol fatti, 7 subiti, −1).

Torregrotta 1973 punti 4 (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte – 7 gol segnati, 5 subiti, +2).

Monforte San Giorgio VDM punti 4 (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte – 5 gol fatti, 6 subiti, −1).

Santangiolese Calcio punti 3 (nessuna vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta – 5 gol fatti, 6 subiti, −1).

Gangi punti 3 (1 vittoria, nessun pareggio, 3 sconfitte – 4 gol segnati, 8 subiti, −4).

Nuova Rinascita punti 2 (nessuna vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte – 3 reti fatte, 5 subite, −2).

Città di Galati punto 1 (nessuna vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte – 1 gol segnato, 13 subiti, −12).

Comprensorio del Tindari punti 0 (nessuna vittoria, nessun pareggio, 4 sconfitte – 2 gol fatti, 8 subiti, −6).