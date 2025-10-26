«Il Segreto del Re» conquista Amazon: il romanzo di Mario Macaluso vola al secondo posto in classifica

Cefalù – Il romanzo “Il Segreto del Re” di Mario Macaluso conquista lettori e scala la classifica di Amazon, raggiungendo il secondo posto nella categoria “Bestseller in Fantascienza su storia alternativa”. Un risultato di rilievo che colloca l’autore siciliano tra i protagonisti della narrativa storica italiana.

A guidare la classifica è la scrittrice friulana Ilaria Tuti con il suo ultimo romanzo “Come vento cucito alla terra”, mentre al terzo posto si posiziona il ligure Marco Buticchi con “La più bella del mondo”, due firme di grande popolarità nel panorama editoriale nazionale.

L’opera di Mario Macaluso, ambientata a Cefalù ai tempi di Ruggero II di Sicilia, si distingue per l’intreccio tra storia e suggestione, unendo documenti reali, ambientazioni autentiche e una profonda riflessione sulla memoria, la fede e il potere del silenzio. Pubblicato in edizione indipendente, il libro è riuscito in poche settimane a conquistare un vasto pubblico grazie al passaparola e all’interesse crescente dei lettori per la Sicilia normanna.

Il successo su Amazon conferma la vitalità di una narrativa che sa valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio, proponendo una visione nuova del Mediterraneo medievale e dei suoi protagonisti. Con “Il Segreto del Re”, Macaluso riporta l’attenzione su Cefalù e sulla figura del re normanno che ne fece il cuore del suo regno.

«È una grande soddisfazione vedere un romanzo nato dall’amore per la mia città arrivare così in alto – commenta Mario Macaluso – non tanto per una questione di numeri o classifiche, ma perché dietro ogni copia letta c’è qualcuno che ha voluto camminare tra le stesse pietre che hanno ispirato la mia storia.

Questo risultato appartiene a Cefalù, ai suoi vicoli, ai suoi silenzi, a chi continua a credere nel valore delle nostre radici e della nostra memoria collettiva. Scrivere Il Segreto del Re è stato un atto d’amore verso la mia terra, un modo per restituire voce a un passato che ancora oggi vive dentro di noi.

Vedere il libro accanto a nomi come Ilaria Tuti e Marco Buticchi è una gioia, ma soprattutto una conferma che anche le storie nate in luoghi piccoli possono parlare al mondo intero. Credo che la vera forza della Sicilia stia proprio in questo: nel trasformare la storia in emozione e nel far sentire ogni lettore parte di qualcosa di più grande.»

Il libro è disponibile su Amazon, anche in versione inglese con il titolo “The King’s Secret”, a conferma di un interesse che ormai travalica i confini italiani. Clicca per averlo subito a casa e leggerlo anche tu…

La classifica completa di Amazon, in cui “Il Segreto del Re” occupa il secondo posto, è consultabile al seguente indirizzo ufficiale:

👉 https://www.amazon.it/gp/bestsellers/books/14198219031/ref=zg_b_bs_14198219031_1

La lista mostra in tempo reale i 100 romanzi più venduti nella categoria “Fantascienza su storia alternativa”, aggiornata costantemente in base alle copie acquistate dagli utenti della piattaforma.