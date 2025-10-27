«L’amore in teoria» tra i finalisti del Festival del Cinema di Cefalù

“L’Amore in teoria” candidato al prestigioso Premio “Pellicola della Pace” e premiato con la Pergamena d’Onore 2025

A Cefalù il cinema parla d’amore, di crescita e di pace. Il film “L’Amore in teoria” del regista Luca Lucini entra ufficialmente tra i finalisti del Festival del Cinema di Cefalù 2025, conquistando la Pergamena d’Onore – Le storie più belle del Cinema e la candidatura al Premio “Pellicola della Pace”, il riconoscimento più prestigioso assegnato ogni anno dalla giuria del Festival. Il titolo, che ha già emozionato il pubblico italiano, racconta la storia di Leone, giovane studente di filosofia che impara a dare voce ai propri sentimenti e a scoprire che l’amore non è una teoria da comprendere, ma un’esperienza che cambia e fa maturare. Una pellicola delicata, luminosa e profonda, capace di restituire la bellezza e la vulnerabilità dell’amore autentico.

La giuria del Festival ha premiato il film “per la capacità di coniugare una narrazione intima e personale con temi universali che appartengono a ogni percorso di crescita umana ed emotiva”. Lucini firma una regia che unisce leggerezza e introspezione, ironia e malinconia, costruendo un racconto che riflette la complessità dei primi amori: tra il desiderio di essere accettati e la necessità di restare fedeli a sé stessi. Girato a Milano e prodotto da Indiana Production, il film vanta una sceneggiatura di Gennaro Nunziante, Teresa Fraioli e Anima Grenci, con una colonna sonora firmata da Tananai. La pellicola è stata accolta con entusiasmo dalla critica, che ne ha lodato autenticità e sensibilità.

“Sono onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento ed emozionato per le parole della Giuria – dichiara Luca Lucini –. Raccontare questa generazione è stata una sfida ambiziosa, ma necessaria: una generazione delicata, forse fragile, che sta riscrivendo le regole dell’amore con una nuova energia e uno sguardo positivo verso il domani. Condivido questa gioia con tutti coloro che hanno reso possibile questo viaggio: attori, tecnici, produttori e chi ha creduto in questa storia.”

La Mostra cinematografica del Festival del Cinema di Cefalù si terrà nel mese di novembre, con le proiezioni ufficiali presso il Cinema Astro. Durante la rassegna, la giuria assegnerà i premi speciali e proclamerà il vincitore del Premio “Pellicola della Pace”, destinato alle opere che promuovono i valori di armonia, solidarietà e umanità. Al regista vincitore sarà dedicata una pubblicazione monografica che ripercorrerà la sua carriera e il suo impegno nel diffondere messaggi di pace attraverso il cinema.

Con questo nuovo riconoscimento, il Festival del Cinema di Cefalù si conferma ancora una volta un luogo d’incontro tra emozione, arte e valori, dove ogni storia può diventare un ponte tra le persone e un messaggio di speranza universale.