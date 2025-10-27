Il Progetto IISS Kepha Cefalù conquista il pass per il girone Gold. Tre realtà giovanili in crescita (foto)





Si è svolto a Cefalù il triangolare valido per il Campionato di Categoria Under 16 Femminile – Girone 7, che ha visto protagoniste tre eccellenze del nostro territorio: Progetto IISS “J. del Duca” Kepha 2.0, Duomo Serio Cefalù Volley e Polisportiva Dilettantistica Lascari Volley.

Un torneo che, oltre al valore tecnico, ha rappresentato un momento di autentica comunione sportiva tra giovani atlete, dirigenti e famiglie, testimonianza di un movimento pallavolistico locale sempre più vitale e organizzato.

Nel primo incontro, la Kepha 2.0, formazione nata dalla collaborazione con l’Istituto “Jacopo del Duca”, ha mostrato compattezza e lucidità tattica superando il Duomo Serio Cefalù Volley con il punteggio di 2-0 (25-10, 26-24). Una gara dominata nel primo set e più equilibrata nel secondo, dove la squadra di casa ha saputo gestire i momenti chiave con grande maturità.

Il secondo match ha visto opposte il Duomo Serio Cefalù Volley e la Pol. Dil. Lascari Volley: una partita intensa e combattuta, terminata 2-1 (28-26, 21-25, 25-23). Le giovani cefaludesi, guidate da un gruppo tecnico attento e motivante, hanno avuto la meglio solo al termine set di rara intensità emotiva, a conferma della crescita di entrambe le compagini.

Nel match conclusivo, la Kepha 2.0 ha confermato la propria supremazia imponendosi per 2-0 (25-14, 25-20) sulla Polisportiva Lascari Volley. Prestazione autorevole, che gli consente di rimontare un 10 – 1 iniziale, contrassegnata da un gioco corale e una difesa solida, elementi che hanno consentito alla squadra di ottenere il meritato accesso al girone Gold di categoria.

Queste le squadre

Progetto IISS Kepha Cefalù

4 Tosi, 5 Di Cristina, 9 Liberto, 13 Merkja, 2 Provenza, 17 Musotto (L), 18 Barranco, 23 Cirrito.

Allenatore: Marco Sabatino – 2° All.: Annachiara Ingrosso

Duomo Serio Cefalù Volley

5 Cavoli, 6 Giardina, 7 D’Anna, 11 Serio, 14 Amoroso, 15 Tumminello, 16 Canizzaro, 21 Portera, 35 Seminara, 36 D’Agostino, 43 Castellese Gullo.

Allenatore: Giorgio Castronovo – Dirigente: Rosaria Barranco

Lascari Volley

3 Muscarella, 5 Lapi, 11 Guercio, 14 Bonafede, 18 D’Anna, 27 Vitello, 35 Paone, 56 Aiuppa Aurora, 57 Fazio, 62 Aiuppa Alice, 63 Ilardo.

Allenatore: Salvatore Rinaudo – 2° All.: Francesco Torchio

Una menzione speciale va all’arbitro Ylenia Aiello, che ha diretto l’intero triangolare con competenza impeccabile e sereno equilibrio, garantendo il pieno rispetto del gioco e dello spirito sportivo.

Tre realtà – Kepha Cefalù, Duomo Serio Cefalù Volley e Lascari Volley – che rappresentano, ciascuna a suo modo, l’anima di un territorio dove la pallavolo giovanile continua a crescere come luogo di formazione, amicizia e passione sportiva.

Una simile giornata di sport e partecipazione avrebbe potuto offrire la cornice ideale per inaugurare ufficialmente la nuova palestra comunale della scuola media? Lo commentavanoalcuni dei presenti.