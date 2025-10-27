La vittoria della Polisportiva Lascari Cefalù raccontata dai protagonisti

di

La vittoria della Polisportiva Lascari Cefalù raccontata dai protagonisti nella pagina social della società,

Vittoria importante al “M.Ilardo” di Lascari per la Polisportiva Lascari – Cefalù alla fine di una partita tutt’altro che semplice, contro un Torregrotta mai domo e con diverse contestazioni, nei confronti della terna arbitrale.

Primo tempo scoppiettante, con tanti gol ed occasioni sciupate da una parte e dall’altra.

I nostri ragazzi prendono subito le misure e passano in vantaggio al 15′ con Justice che, in ripartenza, si ritrova da solo davanti al portiere e con freddezza lo supera con un pallonetto.

Partita che si sblocca e al 21′ Tarantino, con una bellissima punizione di sinistro fa 2-0. Sembra un match facile e in discesa ma dopo appena 2 minuti gli ospiti accorciano 2-1 con un cross rasoterra finalizzato dal loro n.11 – Buonasera.

Il contraccolpo psicologico del gol ospite è immediato e per qualche minuto gli ospiti mettono pressione con pericolosi cross rasoterra e tiri da fuori.

Primo tempo che termina 2-1.

Ripresa che comincia in maniera meno brillante e più nervosa (ma mai cattiva) con i nostri ragazzi che falliscono il terzo gol con Mocciaro e il subentrante Monaco mentre gli ospiti affidano ai lanci lunghi e alle sgroppate sulla fascia destra del loro n.13 ISGRO’ i tentativi di impensierire la nostra difesa, ma senza molto successo.

Negli ultimissimi minuti forcing ospite e al 50′ importantissima parata di Mammano dopo un calcio d’angolo contestatissimo ed una incomprensibile espulsione per proteste nei confronti del guardalinee a carico del nostro n.6 Tarantino e recupero che si allunga.

Al 102′ minuto di gioco il direttore di gara ritiene sia abbastanza e manda le squadre negli spogliatoi.

Vittoria importantissima per i ragazzi di Mister Comito che si godono il temporaneo secondo posto in solitaria.

