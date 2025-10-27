La vittoria della Polisportiva Lascari Cefalù raccontata dai protagonisti nella pagina social della società,

Vittoria importante al “M.Ilardo” di Lascari per la Polisportiva Lascari – Cefalù alla fine di una partita tutt’altro che semplice, contro un Torregrotta mai domo e con diverse contestazioni, nei confronti della terna arbitrale.

Primo tempo scoppiettante, con tanti gol ed occasioni sciupate da una parte e dall’altra.

I nostri ragazzi prendono subito le misure e passano in vantaggio al 15′ con Justice che, in ripartenza, si ritrova da solo davanti al portiere e con freddezza lo supera con un pallonetto.

Partita che si sblocca e al 21′ Tarantino, con una bellissima punizione di sinistro fa 2-0. Sembra un match facile e in discesa ma dopo appena 2 minuti gli ospiti accorciano 2-1 con un cross rasoterra finalizzato dal loro n.11 – Buonasera.

Il contraccolpo psicologico del gol ospite è immediato e per qualche minuto gli ospiti mettono pressione con pericolosi cross rasoterra e tiri da fuori.

Primo tempo che termina 2-1.

Ripresa che comincia in maniera meno brillante e più nervosa (ma mai cattiva) con i nostri ragazzi che falliscono il terzo gol con Mocciaro e il subentrante Monaco mentre gli ospiti affidano ai lanci lunghi e alle sgroppate sulla fascia destra del loro n.13 ISGRO’ i tentativi di impensierire la nostra difesa, ma senza molto successo.

Negli ultimissimi minuti forcing ospite e al 50′ importantissima parata di Mammano dopo un calcio d’angolo contestatissimo ed una incomprensibile espulsione per proteste nei confronti del guardalinee a carico del nostro n.6 Tarantino e recupero che si allunga.

Al 102′ minuto di gioco il direttore di gara ritiene sia abbastanza e manda le squadre negli spogliatoi.

Vittoria importantissima per i ragazzi di Mister Comito che si godono il temporaneo secondo posto in solitaria.