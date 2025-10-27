la stazione di Rocchetta Sant’Antonio Lacedonia  proclamata  “Capitale delle Ferrovie”

Rocchetta Sant’Antonio, piccolo gioiello dei Monti Dauni, ha accolto un evento di grande valore storico e culturale. Infatti, la stazione di Rocchetta Sant’Antonio/Lacedonia è stata protagonista di una cerimonia di inaugurazione della targa AEC con cui è stata proclamata “Capitale delle Ferrovie Turistiche Ofantine”. La targa, realizzata e patrocinata dall’AEC – Association Européenne des Cheminots e dalla Fondazione FS e fortemente sostenuta dal Sindaco Pompeo Circiello e dal Segretario Regionale AEC Antonio Garruto ( originario di Rocchetta), celebra la storicità e l’importanza di un nodo ferroviario che unisce tre regioni: Puglia, Basilicata e Campania, attraverso le storiche linee Avellino – Rocchetta, Foggia – Potenza, e Rocchetta – Gioia del Colle.

Il premio Ferroviario Europeo “Euroferr” nato in occasione dell’Anno Europeo delle Ferrovie promosso dall’Unione Europea – UE -, mira a valorizzare la ferrovia come un mezzo non solo di trasporto, ma anche di cultura, coesione e scoperta. Rocchetta Sant’Antonio – Lacedonia si conferma come stazione ferroviaria FS ad valenza storica, turistica, ambientale e archeologica (anche la Stazione di Cefalù vanta questo prestigioso riconoscimento) e come un ponte culturale tra territori, popoli e paesaggi, simbolo di una mobilità su ferro che guarda al futuro, in un’ottica sostenibile e innovativa

Gen Mario Pietrangeli

Vice Presidente Nazionale AEC e Ideatore del Premio Ferroviario Europeo “Euroferr”

