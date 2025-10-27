Vittoria netta del Cefalù Basket Academy sulla Green Basket Palermo. Tutti i risultati

La seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 1 regala grandi soddisfazioni ai tifosi cefaludesi: l’A.S.D. Cefalù Basket Academy conquista una splendida vittoria casalinga superando il Green Basket 99 con un eloquente 77–61.

Sul parquet del palazzetto cefaludese (a porte chiuse) la squadra di casa ha mostrato sin dai primi minuti un gioco fluido, intelligente e disciplinato, con una difesa compatta e transizioni rapide che hanno messo in difficoltà gli avversari palermitani.

Gli arbitri Tagliavia e Cardinale, entrambi di Palermo, hanno diretto una gara corretta e ben giocata, che ha visto il Cefalù mantenere il controllo per tutti i quattro quarti, imponendo ritmo e precisione nei momenti decisivi.

Il risultato non lascia dubbi: la formazione cefaludese dimostra di avere trovato un equilibrio tecnico e mentale che la proietta con fiducia verso le prossime sfide stagionali.

Riposo per l’ASD Basket Cefalù 1972: attesa e preparazione

Fine settimana di riposo invece per l’altra compagine cittadina, l’A.S.D. Basket Cefalù 1972, che osserva il turno di pausa previsto dal calendario.

Una sosta utile per affinare schemi e condizione, in vista dei prossimi impegni di un torneo che si preannuncia avvincente e combattuto.

La doppia presenza di squadre cefaludesi in Divisione Regionale 1 conferma il momento di grande vitalità sportiva della città normanna, che continua a distinguersi per entusiasmo, qualità tecnica e capacità organizzativa.

Gli altri risultati della giornata

A.S.D. Panormus C.F.G. – ASD Orsa Basket Barcellona: 90 – 41

Vittoria schiacciante per i palermitani, che impongono un dominio tecnico e fisico sin dal primo quarto.

Air Technology Ribera Knights – Basketball: 73 – 83

Successo esterno importante per gli ospiti, grazie a una prestazione offensiva di alto livello.

Nova Basket Academy – Savio Messina Patti Basket: 82 – 64

I padroni di casa si confermano solidi e ben organizzati, gestendo con autorità l’incontro.

Cefalù, città di basket e di passione

La giornata conferma il ruolo crescente di Cefalù come polo cestistico di rilievo nella scena regionale: la vittoria dell’Academy e la costante presenza del Basket Cefalù 1972 mantengono alta la bandiera sportiva della città.

Un entusiasmo che coinvolge atleti, famiglie e tifosi, in una stagione che si preannuncia ricca di emozioni — dove ogni canestro porta con sé il profumo della tradizione e l’orgoglio di una comunità che ama lo sport e la propria maglia.