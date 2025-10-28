L’altalena più grande d’Europa si trova a San Mauro: incredibile, è alta 16 metri

Nel cuore delle Madonie, dove i boschi si aprono su vallate profonde e il vento sa di mare, c’è un’attrazione che ti rimette bambino e, insieme, ti mette alla prova: l’altalena più alta d’Europa. Siamo a San Mauro Castelverde (Palermo), a oltre 1.000 metri di quota, affacciati su una vallata che scende per più di 300 metri e regala, nelle giornate terse, uno sguardo che corre fino alle Eolie e a Ustica. Qui, una struttura di 16 metri di altezza disegna un arco nel cielo: è la nuova regina dell’adrenalina siciliana, sorella della celebre Zipline Sicilia con cui condivide panorama e brivido.
Un gigante sospeso nel cielo delle Madonie
Alta 16 metri, installata a 1.000 m s.l.m., l’altalena è stata pensata come un’esperienza “a cornice”: davanti hai il Tirreno, ai lati i Nebrodi e le cime madonite che arrivano a 2.000 metri, sotto una vallata ripidissima. Non è solo un gioco: è una piattaforma panoramica che ti fa capire la misura del paesaggio. Ogni oscillazione è una foto mentale.
Numeri e record (che contano davvero)
16 m di altezza: primato europeo per un’altalena su vallata naturale.
>300 m di dislivello visivo: la sensazione di vuoto è reale (e sicura).
15 m l’altalena record in Trentino-Alto Adige: qui si va oltre.
Velocità fino a 25 km/h: abbastanza per farti urlare, non per farti rinunciare.
Dove nasce e cosa si vede
La struttura sorge a pochi metri dalla Zipline, creando insieme alle escursioni in gommone alle Gole di Tiberio (geosito UNESCO nel Parco delle Madonie) un vero parco adrenalinico-esperienziale. Intorno, una Sicilia non cartolina: querce, lecci, ulivi secolari, la vallata del Pollina, il paesaggio dove si estrae ancora la manna dal frassino, un unicum mondiale. È un’area di stratificazioni culturali — sicula, greca, punica, romana, normanna — e di storie geologiche antichissime.
Come si vola (tre modi, un’emozione)
- Volo del Diavolo (Devil Fly): 16 m di altezza, 30 m di oscillazione, fino a 25 km/h. È il “salto” per chi cerca il brivido pieno.
- Volo Adrenalinico (Adrenaline Fly): 10 m di altezza, 20 m di oscillazione, ~15 km/h. Più soft, stesso panorama.
- Volo Bambini (Children Fly): 5 m di altezza, 10 m di oscillazione, velocità bassa. Pensato per i più piccoli e per chi vuole iniziare con calma.
Puoi partire singolo, in doppio o in triplo: condividere l’oscillazione rende la scena ancora più epica (e le foto più belle).
Chi può farlo
Tutti gli amanti dell’aria in faccia e dei “wow” senza filtro. L’esperienza è adatta anche ai bambini dai 7 anni: l’assetto, le imbracature e le procedure di sicurezza sono pensate per una fruizione familiare. L’adrenalina è vera, il contesto è controllato.
Altalena gigante o Zipline? Le differenze (in una riga)
- Zipline Sicilia: scivoli nel vuoto “sospeso” dal cavo d’acciaio, senza percezione di caduta, in una sola direzione.
- Altalena gigante: la gravità fa la parte del leone: senti l’oscillazione, il ritorno, quel leggero vuoto allo stomaco che ti fa ridere e urlare.
Un’icona nuova per la Sicilia che vola
San Mauro Castelverde sta diventando il polo dell’adrenalina dell’isola: zipline, altalena gigante, gole e trekking. È turismo che unisce natura, famiglia, fotografia e brivido, senza artifici. Qui l’esperienza è semplice e potente: ti siedi, ti lanci, voli. E quando torni, capisci che il panorama non l’hai solo visto: l’hai attraversato.
