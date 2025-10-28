Al via il campionato di Serie D Femminile di Volley. La Sicilia in Vacanza Kepha di Cefalù attende l’Efebo

La Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 attende l’Encierro New Efebo Volley nel palazzetto di Via Aldo Moro. Atmosfera da big match a Cefalù.

Il grande volley femminile regionale torna a Cefalù e palazzetto di Via Aldo Moro, dove la Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 si prepara a esordire nella prima giornata del Campionato di Serie D Femminile – Girone A.

(Nella foto il tecnico Marco Sabatino con le Under 16 candidate ad un posto in D, con le compagne delle altre squadre giovanili più grandi)

La squadra cefaludese, guidata da Marco Sabatino, scenderà in campo domenica 2 novembre alle ore 17:00 contro l’Encierro New Efebo Volley, in quella che si preannuncia come una sfida di alto profilo tecnico e simbolico: un vero battesimo da big match.

Il campionato regionale prende però il via sabato 1° novembre con l’anticipo tra ASD Volley Sport Alcamo e Hora Volley 2024, in programma alle ore 16:30 al palazzetto di Alcamo.

La giornata proseguirà domenica 2 novembre con tre sfide in contemporanea alle ore 17:00: a Cefalù la Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 debutterà in casa, nel palazzetto di Via Aldo Moro, contro l’Encierro New Efebo Volley, in un match che promette spettacolo e intensità; a Cinisi invece l’AS Kunos Cinisi farà visita all’AV Costruzioni Volley Primula, mentre a Bagheria l’US Volley Bagheria ospiterà il Palermo Mondello Volley, con fischio d’inizio fissato per le 19:30.

il 3/11/25 alle ore 20:00 si gioca VOLLEY PALERMO G. S. – PALLAVOLO 2000 A.S.D.

Squadre partecipanti

G.S. Pallavolo 2000 A.S.D.

AV Costruzioni Volley Primula

AS Kunos Cinisi

Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 (Cefalù)

Encierro New Efebo Volley

US Volley Bagheria

Palermo Mondello

VolleyASD Volley Sport Alcamo

Hora Volley 2024

Volley Palermo

Il Girone A della Serie D, composto da dieci, squadre si apre con un programma denso di spunti tattici.

Ad Alcamo, la Volley Sport ospiterà la Hora Volley 2024, anticipo di sabato che potrebbe già dare indicazioni sui valori di equilibrio nel gruppo.

Bagheria e Mondello, due realtà consolidate della provincia palermitana, si affronteranno in una gara dal sapore tecnico e agonistico.

Ma l’attenzione principale resta puntata su Cefalù, dove la Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 rappresenta il nuovo volto ambizioso del volley madonita, pronta a difendere il proprio campo con determinazione e visione di crescita.

La stagione è appena iniziata, ma l’atmosfera è già quella delle grandi occasioni: Cefalù è pronta a riscrivere una pagina di sport e passione.