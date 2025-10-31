Delia Buglisi, il calore della Sicilia a X Factor: un mash-up che incanta il pubblico

Delia Buglisi, il calore della Sicilia conquista X Factor: un mash-up che incanta il pubblico

Ieri sera, Delia Buglisi ha confermato ancora una volta il suo talento straordinario a X Factor, regalando una performance che ha unito passione, energia e radici profonde. La giovane artista, della squadra di Jake La Furia, ha suonato al pianoforte un mash-up originale che ha fuso “Pink Soldiers” di 23 con la storica “Bella ciao” di Giovanna Daffini, creando un dialogo musicale tra contemporaneità e memoria popolare.

Definita da Paola Iezzi “una leonessa che porta il cuore della sua terra”, Delia ha saputo trasmettere attraverso ogni nota l’anima calda e vibrante della Sicilia, suscitando emozioni intense sia nella giuria sia nel pubblico. Achille Lauro l’ha incoronata “grande orgoglio per la tua terra, e anche un orgoglio nazionale”, mentre Francesco Gabbani ha sottolineato come la concorrente possieda quell’“X Factor” unico capace di generare curiosità e attesa per i suoi prossimi sviluppi.

Anche il suo coach Jake La Furia non ha nascosto l’ammirazione: “Bravissima. Rimango sempre affascinato dal tuo talento”, ha dichiarato, evidenziando come Delia riesca a coniugare tecnica, interpretazione e personalità in ogni esibizione.

Ieri sera, dunque, Delia Buglisi non si è limitata a cantare: ha narrato, emozionato e affascinato, portando sul palco il calore di una terra e il carisma di una voce destinata a lasciare un segno indelebile nel panorama musicale italiano.