La Kepha Sicilia in Vacanza di Cefalù è pronta a ripartire: domenica il debutto casalingo

È tutto pronto per l’inizio di una nuova, emozionante stagione di volley a Cefalù. Le ragazze della Sicilia in Vacanza Kepha 2.0, guidate da coach Marco Sabatino, sono pronte a scendere in campo per la prima giornata del campionato di Serie D Regionale Femminile.

L’appuntamento è fissato per domenica 2 novembre alle ore 17.00, presso il Palazzetto di Via Aldo Moro, che anche quest’anno sarà la roccaforte delle gare casalinghe della Sicilia in Vacanza.

L’avversaria di turno sarà la Encierro New Efebo Volley di Castelvetrano: una sfida impegnativa ma affascinante, ideale per inaugurare la stagione con il giusto spirito agonistico.

Una direzione d’eccellenza: la gara sarà diretta da Aurora Macaluso, arbitro di grande esperienza e classe, garanzia di competenza e imparzialità.

Una squadra rinnovata tra ritorni e nuovi volti

Dopo settimane di intensa preparazione, la squadra si presenta carica di energia, determinazione e voglia di lottare su ogni pallone.

Grande entusiasmo per il ritorno di due colonne storiche, Manuela Gatta e Silvia Gugliuzza, atlete di comprovata esperienza che hanno militato in categorie superiori e che porteranno in campo grinta e carisma.

Novità assoluta, invece, l’arrivo della schiacciatrice argentina Paula Tirabasso, una ventata di talento sudamericano pronta a illuminare il parquet del PalaIgnazio con tecnica e visione di gioco.

Le protagoniste della stagione 2025-2026

Ecco la trascrizione delle giocatrici visibili (i nomi sono seguiti dal ruolo e dall’anno di nascita, quando specificato):

GIULIA CIRRITO Ruolo | Schiacciatrice Anno | 2011

ROSA MUSOTTO Ruolo | Libero anno | 2011

MANUELA GATTA Ruolo | Schiacciatrice

PAULA TIRABASSO Ruolo | Schiacciatrice

SILVIA GUGLIUZZA Ruolo | Palleggiatrice

ELEONORA TOSI Ruolo | Centrale

EMMA COLLERA Ruolo | Palleggiatrice

KAREN GUERCIO Ruolo | Libero

MONICA DI CRISTINA Ruolo | Centrale

MARICA BARRANCO Ruolo | Schiacciatrice Anno | 2011

CLARA TOSI Ruolo | Centrale Anno | 2011

GIADA PROVENZA Ruolo | Schiacciatrice Anno | 2011



Curiosità dal campo

Due sorelle in squadra! Sono Clara ed Eleonora Tosi e scenderanno in campo insieme: un legame familiare che si trasforma in sintonia sportiva, un valore aggiunto per tutta la squadra (nella foto).

Un forte legame anche con l’Argentina.

CINQUE GIOCATRICI CLASSE 2011, TUTTE DEL VIVAIO LOCALE.

Un nome, una promessa: “Sicilia in Vacanza Kepha 2.0” non è solo un nome evocativo, ma un progetto che unisce sport, territorio e passione, portando l’immagine di Cefalù e della Sicilia in giro per i palazzetti della regione.

Prima giornata – Serie D Femminile, Girone A

Data / Ora Squadra Casa Squadra Ospite 02/11/25 – 17:00 AV Costruzioni Volley Primula AS Kunos Cinisi 02/11/25 – 17:00 Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 Encierro New Efebo Volley 02/11/25 – 19:30 US Volley Bagheria Palermo Mondello Volley 01/11/25 – 16:30 ASD Volley Sport Alcamo Hora Volley 2024



Tutto pronto per il fischio d’inizio di Domenica 2 Novembre ore 17.00.

Ecco l’elenco delle squadre della Serie D Femminile – Girone A, ordinate alfabeticamente: