Servizio antincendio, presidio essenziale per la Sicilia. Buone notizie anche per i forestali di Cefalù

Forestali, Savarino: «Aumento delle giornate per antincendio è prioritario».

In Sicilia il servizio antincendio forestale è presidio fondamentale per la tutela del territorio. Operatori preparati e silenziosi, veri custodi dei boschi, affrontano con professionalità e sacrificio ogni stagione di rischio, garantendo sicurezza e continuità ambientale.

Sul futuro del comparto, l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino ha dichiarato:

«In merito all’aumento delle giornate lavorative dei forestali, soprattutto nell’antincendio, confermo che ne abbiamo assoluto bisogno. Un argomento affrontato in precedenti incontri tra esponenti del governo regionale e rappresentanti sindacali. Stiamo lavorando in silenzio per raggiungere l’obiettivo. Attendiamo dal Dipartimento Bilancio la disponibilità economica per coprire i costi di questo servizio».

Un riconoscimento chiaro del valore e della necessità di rafforzare un sistema che, più di ogni altro, custodisce la vita e il futuro dei paesaggi siciliani.