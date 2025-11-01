Oggi e domani a Cefalù non è previsto alcun servizio di raccolta porta a porta. Come fare e i nuovi orari

La ditta Multiecoplast comunica che Sabato 1 novembre e Domenica 2 novembre 2025, così come tutte le domeniche e i festivi, non è previsto alcun servizio di raccolta porta a porta, ma sono comunque aperte le postazioni fisse con operatore, per il conferimento dei rifiuti differenziati, come di seguito dettagliato:

Via del III Millennio

7:00 – 13:00; 16:00 – 19:00.

Piazza Colombo

7:00 – 13:00

Centro Comunale di Raccolta (CCR) in C/da Caldura

8:00 -12:00.

Orari di apertura delle postazioni fisse con operatore per la raccolta dei rifiuti differenziati, validi a partire da lunedì 3 novembre 2025:

Via del III Millennio orario continuato dalle 6:00 alle 18:00 (domenica 7:00 – 13:00; 16:00 – 19:00)

Piazza Colombo dalle 7:00 alle 13:00 dal lunedì alla domenica

Ogliastrillo dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 13:00

Centro Comunale di Raccolta in Contrada Caldura

da lunedì a sabato: 7:30 – 13:00 /15:00 – 17:30 e domenica 8:00 -12:00.

Si ricorda che è severamente vietato abbandonare sacchetti con rifiuti nelle strade.

