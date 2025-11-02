5 successi incredibili che fanno di “Il Segreto del Re” un orgoglio della Sicilia

Per la seconda settimana consecutiva, il romanzo “Il Segreto del Re” di Mario Macaluso si conferma tra i bestseller di Amazon nella categoria Fantascienza su storia alternativa, consolidando un successo che ormai travalica i confini locali. Un traguardo che non riguarda solo l’autore, ma l’intera Cefalù, che attraverso questo libro si fa conoscere e apprezzare in tutta Italia anche come città di cultura e di letteratura.

Il romanzo, ambientato tra la Cefalù normanna di Ruggero II e la città contemporanea, ha conquistato i lettori grazie al suo intreccio di storia, mistero e poesia. La città diventa protagonista viva e pulsante: le pietre, il Duomo, la Rocca, i vicoli medievali sembrano respirare tra le pagine, raccontando la bellezza e i segreti di un luogo che continua ad affascinare il mondo.

In questi giorni, sono tantissime le persone da ogni parte d’Italia che stanno scrivendo a Mario Macaluso per congratularsi del risultato raggiunto. Messaggi che arrivano da sindaci del territorio, docenti, dirigenti scolastici, professionisti e soprattutto da cefalesi e madoniti che vivono lontano, commossi nel vedere la loro terra rappresentata in modo così autentico e appassionato.

Molti lettori raccontano di aver riscoperto Cefalù attraverso le pagine del libro e di aver desiderato visitarla per rivivere le atmosfere che il romanzo descrive con tanta intensità. Alcuni, invece, chiedono direttamente all’autore perché abbia scelto di scrivere questa storia, e la risposta di Macaluso è sempre la stessa: «Sentivo il bisogno di raccontare la verità poetica e spirituale di Cefalù, di dare voce alla sua storia più nascosta e al sogno di Ruggero II. Questo romanzo è un atto d’amore per la mia città, un modo per restituirle il posto che merita nella memoria della Sicilia e nella coscienza di chi la ama».

La presenza stabile nella classifica dei libri più venduti è un riconoscimento non solo al valore letterario dell’opera, ma anche alla forza identitaria di un territorio che sa ancora ispirare. Cefalù, con il suo fascino senza tempo, diventa simbolo di una Sicilia che non è soltanto meta turistica, ma anche culla di cultura, storia e sentimento.

Il romanzo “Il Segreto del Re” continua così a viaggiare tra le mani dei lettori, da Cefalù alle grandi città italiane, fino all’estero, dove è già disponibile nella versione inglese “The King’s Secret”.

Un libro che sta unendo generazioni, accendendo curiosità e riportando al centro il valore della memoria.

📖 “Il Segreto del Re” di Mario Macaluso è disponibile su Amazon.