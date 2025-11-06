La leggenda di Gibilmanna: quando la Madonna scelse la montagna di Cefalù

Sulle pendici delle Madonie c’è un luogo che da secoli custodisce una delle storie più affascinanti della Sicilia. È la leggenda di Gibilmanna, il colle sacro che domina Cefalù, dove la Madonna – secondo la tradizione – decise di fermarsi per sempre.

La tempesta e la nave perduta

Era la notte di Pasqua del 1534. Il mare in tempesta scuoteva le coste settentrionali dell’isola, e una nave proveniente dal sud cercava disperatamente riparo tra i venti e le onde. A bordo, avvolte tra casse di legno, c’erano alcune statue sacre della Vergine, destinate a chiese lontane. Ma la tempesta decise diversamente: la nave fu spinta fino al piccolo borgo di Roccella, vicino a Cefalù, dove trovò salvezza tra gli scogli e il silenzio della notte.

Quando il mare si calmò, nessuno comprese subito l’origine di quel carico misterioso. Ma in quel tempo, sulle montagne di Gibilmanna, vivevano alcuni frati cappuccini, uomini di preghiera e povertà che avevano scelto la solitudine per incontrare Dio. Uno di loro, Padre Sebastiano da Gratteri, ebbe quella stessa notte un sogno: vide la Madonna circondata da luce, che gli parlava con voce dolce e ferma. “Vai al mare,” gli disse, “e prendi la statua che troverai avvolta in una coperta di lana. È lì che voglio restare.”

Il viaggio dei buoi e il segno del cielo

Al mattino, Padre Sebastiano e i suoi confratelli scesero fino a Roccella. Sulla spiaggia trovarono tre statue della Vergine, ma una sola era avvolta in una coperta di lana, come aveva detto la visione. Decisero di portarla con loro. La collocarono su un carro trainato da due buoi e, affidandosi alla volontà divina, lasciarono che gli animali seguissero la loro strada senza guida. Il cammino fu lungo e silenzioso. I buoi avanzarono per sentieri sconosciuti, salendo verso i monti, tra rocce e alberi. Dopo giorni di viaggio, si fermarono improvvisamente su un colle che dominava il mare e Cefalù. Là si inginocchiarono, rifiutandosi di proseguire. I frati compresero che quel punto era stato scelto dal cielo. Così nacque il Santuario di Gibilmanna, la “montagna della grazia”, casa della Madonna e luogo di preghiera per generazioni di siciliani.

La luce che non si spegne mai

Da allora, Gibilmanna divenne un luogo di fede e di miracoli. La statua della Madonna col Bambino, portata dal mare e condotta dai buoi, fu posta sull’altare della piccola chiesa, dove ancora oggi viene venerata come Maria Santissima di Gibilmanna, patrona della diocesi di Cefalù. Ogni anno, i pellegrini salgono a piedi fino al santuario per ringraziare la Vergine, portando ex voto, fiori e preghiere. La strada che si arrampica tra le curve del monte è un cammino di devozione, ma anche di bellezza: i boschi si aprono su panorami che uniscono cielo e mare, e il vento porta il profumo della resina e della salsedine.

Una leggenda che parla ancora

La leggenda di Gibilmanna non è soltanto un racconto del passato. È una storia che continua a vivere nella voce del passato, nelle processioni di settembre e nel silenzio dei frati che ancora oggi pregano nel convento. È la memoria di un incontro tra il mare e la montagna, tra l’uomo e il divino, tra la paura della tempesta e la luce della salvezza. Chi arriva a Gibilmanna, ancora oggi, percepisce qualcosa di quella presenza. Il santuario non impone, ma accoglie. La pietra chiara delle sue mura, il volto dolce della Madonna, il respiro dei pini e la vista che abbraccia tutta la costa parlano di un Dio che sceglie i luoghi semplici per manifestarsi.

E quando il sole cala dietro le colline e il silenzio scende sulla valle, sembra di sentire ancora il rumore del carro che sale tra i sentieri e il passo lento dei buoi che si fermano davanti all’altare del mondo. È il suono antico della fede che sale verso il cielo, la stessa che da quasi cinque secoli continua a far battere il cuore di Cefalù.