Calcio Promozione: big match a Villafranca. Arriva il Lascari Cefalù

Il Girone B del campionato di Promozione entra nel vivo del suo primo atto di maturità: sabato 8 e domenica 9 novembre il sipario si alzerà sull’ottava giornata, che promette duelli d’alta quota e sfide delicate nelle zone calde della classifica.

La vetta: Villafranca e Lascari-Cefalù, il duello d’oro

In apertura di turno, sabato 8 novembre (ore 14:30), riflettori puntati su Città di Villafranca – Lascari-Cefalù, il vero match clou del weekend.

La capolista Villafranca, unica formazione ancora imbattuta, guida il gruppo con 21 punti in 7 gare, frutto di 7 vittorie su 7, con 15 reti all’attivo e solo 1 al passivo: un primato difensivo che rasenta la perfezione.

Gli ospiti del Lascari-Cefalù inseguono a 17 punti, imbattuti anch’essi ma con due pareggi. Il loro attacco, vivace e tecnico, ha prodotto 15 reti, ma la difesa (8 subite) potrebbe essere il punto di fragilità contro la corazzata di mister Villafranca.

Una sfida da grande calcio di provincia, tra solidità e fantasia, tra la miglior difesa e uno degli attacchi più ispirati del torneo.

Zona playoff: equilibrio e sorprese

La Futura (16 pt) ospiterà domenica alle 15:00 la Polisportiva Nicosia (14 pt) in un confronto diretto dal sapore d’alta classifica.

Due squadre dal profilo opposto: Futura, che segna molto (16 reti) ma difende poco (16 subite, differenza reti 0), e Nicosia, capace di coniugare efficacia offensiva e ordine tattico (17 gol fatti, 9 subiti).

Una gara che potrebbe definire le gerarchie di un gruppo playoff sempre più affollato, dove anche Orlandina (12 pt) e Pro Mende (12 pt) restano in piena corsa.

L’Orlandina, miglior attacco del torneo con 19 gol, sarà ospite del Gangi (6 pt), formazione in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive.

La Pro Mende invece farà visita alla Pro Falcone (8 pt), in una partita dal sapore di riscatto per entrambe: i padroni di casa vogliono interrompere la serie negativa, gli ospiti ritrovare brillantezza dopo un avvio convincente.

La metà classifica: equilibrio e ricerca d’identità

In mezzo alla graduatoria troviamo Aluntina (11 pt) e Torregrotta (8 pt), entrambe reduci da risultati alterni.

L’Aluntina, che ha mostrato solidità offensiva (11 reti) e un equilibrio appena precario in difesa (10 subite), riceverà il Città di Mistretta (6 pt), reduce da due sconfitte pesanti.

Il Torregrotta invece ospiterà la Nuova Rinascita (8 pt), in un confronto che potrebbe lanciare una delle due verso la parte sinistra della classifica.

Il fondo della classifica: per la salvezza già si lotta

In coda, la tensione è palpabile.

Il Comprensorio del Tindari (7 pt) affronterà in casa la Santangiolese (3 pt), ancora a caccia della prima vittoria stagionale dopo quattro pareggi e tre sconfitte.

Il Monforte San Giorgio (7 pt) riceverà il Città di Galati (1 pt), fanalino di coda con 23 reti subite in appena sette giornate: una cifra che racconta la fragilità difensiva della squadra, ma anche la speranza di invertire il trend con un colpo d’orgoglio.